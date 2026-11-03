После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих

Tекст: Антон Антонов

На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).