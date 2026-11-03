Генсек ООН потребовал прекратить атаки ВСУ на российские энергообъекты

Гутерриш призвал немедленно прекратить атаки ВСУ на энергообъекты России

Tекст: Денис Тельманов

«Генеральный секретарь также обеспокоен сообщениями об атаках ВСУ на энергетические объекты на территории Российской Федерации», – заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру представляют собой нарушение международного гуманитарного права. Дюжаррик добавил, что подобные атаки должны быть немедленно прекращены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об усилении защиты энергетической инфраструктуры России.

В прошлом месяце Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

В сентябре генеральный секретарь ООН признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за нападений ВСУ.