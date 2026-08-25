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    Швеция радикально изменит методы шпионажа в России
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    Додон заявил о подготовке властями Молдавии аннексии страны Румынией
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 21:12 • Новости дня

    Гендиректора компании «ТулаДрон» арестовали по делу о мошенничестве

    Гендиректора компании «ТулаДрон» Григорьева арестовали по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральный районный суд Тулы отправил под арест Евгения Григорьева, возглавляющего автономную некоммерческую организацию «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем» «ТулаДрон».

    Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

    Следствие полагает, что гендиректор предприятия действовал в сговоре с лицом, контролирующим компанию «КСС». Злоумышленники ввели в заблуждение правительство Тульской области и наблюдательный совет организации, завысив стоимость работ по договору. Ущерб от их действий оценивается более чем в 17 млн рублей.

    «Центральный районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АНО «НПЦ БАС» «ТулаДрон», обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере», – сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

    Решение было принято еще 16 августа, однако сторона защиты уже подала апелляцию.

    Григорьев руководит центром с ноября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз внес тульского производителя беспилотников «Овод» в санкционные списки.

    Тверской суд Москвы оставил под стражей фигуранта дела о хищениях при поставках дронов Алексея Костылева.

    Кубанские следователи возбудили уголовное дело из-за закупок некачественных аппаратов по завышенной стоимости.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    25 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам

    Стубб назвал удары ВСУ по Wildberries мерами достижения мира

    Стубб назвал удары ВСУ по складам Wildberries дорогой к мирным переговорам
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Финский президент Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» в Киеве заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров, сообщал портал «РБК-Украина».

    Для завершения войны, считает Стубб, союзники должны продолжать оказывать Украине помощь и военную, и финансовую для повышения способности наносить удары.

    «Если вы думаете, целесообразна ли эта военная стратегия с точки зрения Украины, я хотел бы сказать, что, безусловно, так и есть. Это единственный способ, которым мы сможем обеспечить участие России в мирных переговорах за столом», – сказал Стубб на пресс-конференции по итогам заседания в Киеве.

    По его словам, удары по складам Wildberries увеличило число россиян, желающих скорейшего окончания конфликта.

    Однако по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, высказывания Стубба – оправдание военных преступлений Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН сообщила о росте пострадавших мирных жителей в России на 119%. Постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского».

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.

    Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.

    В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.

    Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.

    Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.

    До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

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    25 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил административный штраф за несвоевременную оплату парковки автомобиля Mercedes, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

    Мировой судья судебного участка № 199 привлек к административной ответственности народного артиста РСФСР, передает РИА «Новости». Сумма штрафа составила 6 тыс. рублей.

    «Мировой судья судебного участка №199 нашего города привлекла к административной ответственности Михаила Боярского. Суд привлек Боярского к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и назначил штраф в 6 тыс. рублей», – рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

    Артист был привлечен к ответственности за неоплату парковки для автомобиля Mercedes 15 сентября 2025 года. Нарушение произошло 1 сентября на набережной реки Мойки. Первоначальный штраф в 3 тыс. рублей был оплачен с опозданием – лишь 29 января 2026 года.

    В ноябре прошлого года суд в Петербурге оштрафовал Михаила Боярского за неоплату другого штрафа в срок.

    Накануне мировой судья в Москве обязал телеведущую Ксению Собчак выплатить 10 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

    Месяцем ранее суд назначил актеру Николаю Фоменко наказание за просрочку платежа по неправильной парковке.

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    25 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения пятого и шестого энергоблоков на строящейся атомной электростанции на побережье Средиземного моря, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Россия и Египет ведут переговоры о финансово-экономической модели для строительства двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа», передает РИА «Новости». Об этом стало известно в ходе встречи Лихачева с министром электроэнергии Египта Махмудом Эсматом, которая прошла в Нижнем Новгороде.

    «Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – подчеркнул Лихачев.

    Станция расположена на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Проект предусматривает возведение четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». Их общая мощность достигнет 4,8 гигаватта. Запуск первого реактора запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президенты России и Египта дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Владимир Путин отметил успешный ход возведения станции.

    Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Москву за реализацию данного проекта.

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    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    25 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    @ Daniel DeSlover/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Она подчеркнула, что команда не рассматривает варианты с Москвой или Екатеринбургом, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы решаем вопрос с «Газпром Ареной», – сообщила Субчева, комментируя слухи о поиске альтернативной сцены для артиста.

    Ранее в прессе появились сообщения о возможном изменении места проведения мероприятия. Это произошло после того, как представители петербургского стадиона якобы заявили о невозможности принять концерт.

    Напомним, представители «Газпром Арены» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.

    Организаторы гастролей подтвердили получение американским рэпером предоплаты за выступления в России.

    Анонсы российских мероприятий остались на официальном сайте музыканта.

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    25 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о высокой концентрации наемников ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись за прошедшие сутки по стратегическим направлениям фронта и узнали, как ВСУ с помощью наемников намерены удержать их от окружения противника восточнее Волчанска.

    «Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ошп. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в районе Казачьей Лопани штурмовики «Севера» продвинулись в лесопосадках на окраине населенного пункта. В ходе продвижения в плен взят военнослужащий ВСУ. А на Волчанском направлении тяжелые бои идут в районе Василевки. Продвижение за сутки составило до 800 м.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в лесопосадках возле Ястребщины. Крупный пункт дислокации 115 обр ТРО был уничтожен российскими бойцами, о чем говорят некрологи ВСУ.

    В Сумском районе бойцы закрепились в Новоконстантиновке (Перше-Травня) и продвинулись на 20 участках на 600 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об уничтожении мощного укрепрайона ВСУ в Кучеров Яре. Он также заявил, что ВС России сдвинули ВСУ на 1 км от госграницы в Сумской области. Российские войска за сутки освободили три населенных пункта.

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    25 августа 2026, 02:25 • Новости дня
    Стало известно о значительном росте пенсий неработающих россиян

    Размер пенсии неработающих россиян превысил 25 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Выплаты неработающим пенсионерам заметно увеличились за год, достигнув в некоторых регионах страны почти 44 тыс. рублей, указано в данных Социального фонда.

    К середине лета 2026 года средняя выплата для пенсионеров составила 25 834 рубля, передает РИА «Новости». За прошедшие 12 месяцев эта сумма увеличилась примерно на 1,8 тыс. рублей.

    Согласно материалам Социального фонда России, годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 23 999 рублей. При этом самые высокие начисления зафиксированы на Чукотке. Там пожилые люди получают в среднем 43 965 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стали известны регионы с высокими пенсиями неработающих россиян. Названы регионы со средней пенсией для неработающих свыше 35 тыс. рублей. Эксперт Балынин назвал условия получения пенсии выше 30 тыс. рублей.

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