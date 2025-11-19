Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эль-Дабаа»

Ас-Сиси: Египет благодарен России и Путину за строительство АЭС «Эль-Дабаа»

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе трансляции, организованной каналом «Аль-Кахира аль-Ихбария», ас-Сиси отметил, что глубоко признателен Путину за его участие в мероприятиях по установке корпуса первого энергоблока АЭС, передает ТАСС.

«Прежде всего хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу президенту РФ Владимиру Путину за его участие в текущем мероприятии», – заявил египетский лидер.

Ас-Сиси подчеркнул, что благодаря поддержке Москвы проект «Эль-Дабаа» остается приоритетным для Каира и демонстрирует решимость страны развивать отрасль ядерной энергетики.

В среду Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».