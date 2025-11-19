Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС «Эль-Дабаа»
Ас-Сиси: Египет благодарен России и Путину за строительство АЭС «Эль-Дабаа»
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси назвал президента России Владимира Путина своим дорогим другом и отдельно поблагодарил Россию за создание атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.
В ходе трансляции, организованной каналом «Аль-Кахира аль-Ихбария», ас-Сиси отметил, что глубоко признателен Путину за его участие в мероприятиях по установке корпуса первого энергоблока АЭС, передает ТАСС.
«Прежде всего хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу президенту РФ Владимиру Путину за его участие в текущем мероприятии», – заявил египетский лидер.
Ас-Сиси подчеркнул, что благодаря поддержке Москвы проект «Эль-Дабаа» остается приоритетным для Каира и демонстрирует решимость страны развивать отрасль ядерной энергетики.
В среду Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».