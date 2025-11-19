Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Путин и ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
Церемония установки корпуса первого энергоблока на строящейся египетской АЭС «Эль-Дабаа» состоялась при участии президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Руководители стран подключились к мероприятию по видеосвязи и дали символический старт ключевому этапу сборки станции, передает ТАСС.
Корпус реактора является важнейшим элементом энергоблока, обеспечивающим герметичность установки, удерживая высокое давление и температуру. Внутри корпуса размещается активная зона, где происходит управляемый ядерный процесс для генерации электроэнергии. Этот элемент отвечает за высокий уровень безопасности и надежности всей системы.
Во время мероприятия Путин отметил, что Москва ценит пристальное внимание ас-Сиси не только к «флагманскому проекту в сфере мирного атома, но и в целом к расширению разноплановых контактов с Россией». Президент России отдельно подчеркнул, что такой настрой поддерживается и способствует укреплению партнерства двух государств.
Накануне Кремль анонсировал участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эль-Дабаа».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о скором запуске АЭС Росатома в Египте.