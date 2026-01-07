Британия признала причастность к захвату танкера «Маринера»

Минобороны Британии подтвердило причастность к захвату танкера «Маринера»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Великобритании по запросу Соединенных Штатов оказало содействие в захвате российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Атлантики, передает ТАСС.

В официальном заявлении британского Минобороны отмечается, что вооруженные силы страны оказали заранее спланированную операционную поддержку американским военным, участвовавшим в операции по перехвату судна.

В документе говорится: «Великобритания сегодня предоставила помощь Соединенным Штатам по их просьбе для перехвата судна Bella 1 (прежнее название «Маринеры»)». Уточняется, что британские военные предоставили для операции свои базы, а также обеспечили воздушную разведку с помощью королевских ВВС.

Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцелярия британского премьер-министра отказалась комментировать ситуацию с задержанием российского танкера «Маринера» силами США рядом с территорией Британии.

Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что захват судна связан с санкциями на передвижение венесуэльской нефти.

Эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД назвал задержание судна под российским флагом пиратской акцией.

До этого США подтвердили задержание танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.