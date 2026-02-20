Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Чехия бойкотировала открытие Паралимпиады из-за России
Чешская сборная решила проигнорировать торжественное мероприятие в Вероне, приуроченное к открытию Паралимпиады, в знак протеста против возвращения атлетов из России.
Пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии объявила о решении бойкотировать начало соревнований, передает ТАСС.
Причиной такого шага стало снятие ограничений с российских участников, которым ранее разрешили выступать на турнире.
«Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии», – сообщили в организации.
Состязания пройдут на итальянских спортивных объектах с 6 по 15 марта.
Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть российских атлетов.