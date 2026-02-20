Чехия бойкотировала открытие Паралимпиады из-за России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии объявила о решении бойкотировать начало соревнований, передает ТАСС.

Причиной такого шага стало снятие ограничений с российских участников, которым ранее разрешили выступать на турнире.

«Наши представители не будут присутствовать на открытии Игр в Вероне, у нас не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, и мы не будем снимать обращения спортсменов, которые должны были быть показаны на церемонии», – сообщили в организации.

Состязания пройдут на итальянских спортивных объектах с 6 по 15 марта.

Двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры 2026 года получили шесть российских атлетов.