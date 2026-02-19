Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Грушко: Режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха»
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что власти на Украине демонстрируют уровень жестокости, который уже превзошёл действия нацистских оккупантов на этих территориях.
Режим Владимира Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха, заявил Александр Грушко на научно-практической конференции, передает ТАСС.
«На Украине режим Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха. Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами, причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблему подразделений ВСУ», – сказал он.
Грушко подчеркнул, что западные партнеры предпочитают не замечать эти действия. Он также отметил, что на Западе подобные практики трактуются как проявление выбора украинского народа влиться в европейскую семью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нацисты во время оккупации Курска убили триста больных женщин, находившихся в городской тюрьме. При этом зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов.
Глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вооруженные силы России, в которых служат представители всех народов страны, сегодня на Украине продолжают борьбу с идейными последователями нацистов.