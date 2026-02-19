Tекст: Елизавета Шишкова

Режим Владимира Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха, заявил Александр Грушко на научно-практической конференции, передает ТАСС.

«На Украине режим Зеленского и его боевики по жестокости давно превзошли своих кумиров из Третьего рейха. Показательно, что нынешние бандеровцы истребляют мирное население на тех же территориях, которые были оккупированы нацистами, причем делают это с той же символикой, которая сегодня наносится на эмблему подразделений ВСУ», – сказал он.

Грушко подчеркнул, что западные партнеры предпочитают не замечать эти действия. Он также отметил, что на Западе подобные практики трактуются как проявление выбора украинского народа влиться в европейскую семью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нацисты во время оккупации Курска убили триста больных женщин, находившихся в городской тюрьме. При этом зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов.

Глава СВР Сергей Нарышкин отмечал, что Вооруженные силы России, в которых служат представители всех народов страны, сегодня на Украине продолжают борьбу с идейными последователями нацистов.