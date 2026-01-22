Tекст: Дарья Григоренко

«Не сосчитать примеров межнационального боевого товарищества в годы Великой Отечественной войны, когда на борьбу с врагом, как один, поднялись все народы Советского Союза. Достаточно вспомнить, что среди защитников легендарного Дома Павлова в Сталинграде были представители более чем десяти национальностей. В определенном смысле символично, что самая грандиозная военная победа в истории нашего народа, да и в истории человечества, была одержана именно над носителями идей «чистой расы», идей арийского превосходства», – отметил Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, сегодня складывается во многом схожая ситуация: представители разных народностей России вновь объединены в борьбе против идеологии, связанной с нацизмом и преступными предрассудками. Глава СВР подчеркнул, что это ещё раз доказывает сплоченность российского общества и верность историческим традициям многонационального единства.

Ранее Нарышкин сообщил, что действия европейских стран из так называемой «коалиции желающих» пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва рассчитывает на превращение Украины в дружественное государство и намерена этому способствовать.