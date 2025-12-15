  • Новость часаНа подлете к Москве сбиты три беспилотника
    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году
    Нетаньяху обрушился с критикой на власти Австралии после расстрела евреев на пляже Сиднея
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    Умер народный артист России Левон Оганезов
    На подлете к Москве сбиты три беспилотника
    Уиткофф после пяти часов переговоров с Зеленским сообщил о прогрессе
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Одесской области
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать урегулированию на Украине
    Один из подозреваемых в теракте в Сиднее учился в исламском центре
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп пытается завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    60 комментариев
    15 декабря 2025, 08:41 • Новости дня

    Президента Федерации дзюдо России внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу «Миротворца», сообщается на сайте скандального украинского ресурса.

    Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик был внесён в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

    Как отмечается на портале, Соловейчика обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Основанием для появления администратора российского дзюдо в списке стало его участие в форуме «Россия – спортивная держава», который прошёл в Самаре с 5 по 7 ноября.

    Кроме Соловейчика, в базу были также внесены ещё несколько известных российских спортсменов и функционеров. Среди них – экс-фигуристка Станислава Константинова, волейболист новокуйбышевской «Новы» Артём Салтанов, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев и глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» внес автогонщика Петрова и хоккеиста Прохорова в свою базу. Генсека РФС Максима Митрофанова также добавили в этот список. Спортивный комментатор Виктор Гусев оказался в базе «Миротворца».

    14 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России

    Политолог Рар: Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от США

    Рар: Развод США и ЕС произошел из-за России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа слишком увлеклась конфликтом на Украине. Из-за этого Брюссель не сумел вовремя переосмыслить собственную роль на современной международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом.

    «Берлин неожиданно возглавил процесс эмансипации ЕС от Америки. США потеряли стратегический интерес к Старому Свету и теперь ориентируются на АТР. Фридрих Мерц на этом фоне предлагает союзу новый путь, которому, однако, пока не понятно – будут ли следовать другие члены объединения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Интересно, что развод Штатов и ЕС произошел из-за России. Америка не станет воевать с Москвой из-за Украины, а Германия, Франция, Британия и Бельгия не хотят, чтобы Киев вошел в орбиту РФ. Соответственно, когда Мерц говорит о собственных интересах, он намекает на переосмысление геополитических приоритетов, необходимость чего в ЕС не замечалась в контексте конфликта на Украине», – завершил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.


    Комментарии (8)
    14 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа

    Политолог Ткаченко: Зеленский торгом о членстве в НАТО предлагает США заведомо неприемлемую тему дискуссии

    Эксперт: Торг Зеленского за отказ Украины от НАТО смешон на фоне позиции Трампа
    @ Angelo Canconi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский предлагает Дональду Трампу заведомо неприемлемую тему для обсуждения в рамках мирного урегулирования конфликта. То есть Украина проводит смешную, до боли неумелую дипломатию в рамках контактов с США, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от членства в НАТО ради гарантий безопасности от Штатов.

    «Слова Владимира Зеленского о том, что Украина якобы готова отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса от США, напоминают крайне плохую дипломатическую уловку. Скорее всего, он накануне переговоров пытается навязать представителям американской делегации собственную повестку обсуждения», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие уловки иногда используются в мировой дипломатии, но все же: Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украину в НАТО никто не ждет. Тогда откуда же с такой американской позицией здесь взять предмет для торга? Зеленский в крайне смешном виде предлагает Вашингтону заведомо неприемлемую тему дискуссии», – полагает он.

    «Кроме того, США точно не пойдут на то, чтобы давать Киеву какие-либо односторонние гарантии безопасности. Собственно, не были к этому готовы Штаты еще и пять лет назад, из-за чего в самом начале СВО на Украину в срочном порядке вылетал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который объяснил Зеленскому, что Запад не станет влезать в войну, но окажет ничем не обязывающую материальную помощь ВСУ», – напоминает собеседник.

    «Если же представить, что Штаты пойдут на предложение, озвученное Украиной, то это будет означать лишь одно: прямое военное столкновение Америки и России становится практически неизбежным. Вашингтон это прекрасно понимает и ни за что не пойдет на поводу у Киева», – рассуждает эксперт.

    «Соответственно, задача США на переговорах в Берлине: сместить дискуссию в нужное конструктивное русло. Что действительно важно обсудить, так это условия постепенного дипломатичного перехода Украины в сферу влияния России. Для этого необходимо проговорить новые территориальные реалии, ограничения потенциала и численности ВСУ, а также механизмов контроля над армией республики в дальнейшем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Зеленский прибыл в Германию для обсуждений гарантий безопасности Украине с американской делегацией. Примечательно, что он заявил якобы о готовности отказаться от членства Киева в НАТО, но при условии, что США предоставят республике гарантии безопасности по типу пятой статьи альянса, пишет Financial Times.

    Данный пункт подразумевает поддержание коллективной обороны: любой член объединения, который подвергнется нападению, может рассчитывать на поддержку (вплоть до вступления в конфликт) со стороны других участников блока. Белый дом до сих пор не отреагировал на предложенную Зеленским идею.

    Тем не менее, по его словам, работа над мирным планом продолжается. Он уточнил, что его итоговая версия наверняка «не будет такой, которая всем понравится», поскольку она будет выстроена на основе компромиссов.

    Комментарии (9)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    Ушаков: Россия будет резко возражать против неприемлемых требований Киева
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выразит резкие возражения в случае появления в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы положений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы пока их не видели (новых документов – ред.). Но если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая вроде была вполне понятна американцам», – отметил Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что Россия имеет претензии ко многим пунктам, если они появятся в новых предложениях.

    Накануне Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск из Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Напомним, Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (27)
    14 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    Мерц после приветствия покинул встречу делегаций США и Украины в Берлине

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел с переговоров с участием американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, оставив обсуждение своему советнику.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно ушел с переговоров между американской делегацией и Владимиром Зеленским в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы агентства DPA.

    Агентство ссылается на источники в правительстве Германии, которые сообщили, что после короткого приветствия Мерц покинул встречу. Его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора беседы.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (3)
    14 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков выразил абсолютную уверенность в невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО, отметив принципиальную позицию России.

    Ушаков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «ничего из этого у него не получится», комментируя мечты Владимира Зеленского о возвращении Крыма и вступлении Украины в НАТО, передает Telegram-канал «Вести». По словам Ушакова, в отношении Крыма «это железобетонно, миллион процентов, что не получится». Он также добавил: «А насчет НАТО – я думаю – тоже миллион процентов, что не получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по ситуации на Украине. Он также заявил, что гибель отдыхающих на пляже в Крыму является убийством.

    Комментарии (12)
    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Комментарии (18)
    14 декабря 2025, 12:19 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о европейских страхах из-за плана США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники выразили опасения, что план США по демилитаризации Донбасса позволит Москве использовать гибридные методы и усилить влияние на востоке Украины, пишет Bloomberg.

    Европейские власти выражают растущее беспокойство по поводу возможных последствий мирного плана по Украине, который разрабатывают США, передает Bloomberg. Официальные лица опасаются, что предложенная демилитаризованная зона в Донбассе может дать России возможность скрытно наращивать силы на этих территориях и снова начать наступление. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, США предлагают зону под особой администрацией, а Москва настаивает на полностью демилитаризированной территории.

    Главное опасение европейских собеседников состоит в том, что «демилитаризованная зона может стать прикрытием для тайных действий России, включая операции под ложным флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности со стороны США и создать предлог для нового наступления». В случае отвода украинских войск Россия может воспользоваться ситуацией и усилить влияние в спорных регионах, считают эксперты.

    На переговорах Москва требует вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Киев отказывается уступать какие-либо земли. Владимир Зеленский подтвердил, что США обсуждали создание в Донбассе «свободной экономической зоны» под особой администрацией, а Россия предпочитает идею демилитаризации. Президент Украины также предложил провести референдум по возможным территориальным компромиссам.

    По плану, поддержанному Россией, Украина может лишиться до 20% своей территории – Крым, Донецкая и Луганская области будут признаны де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях будет зафиксирована, но оставшиеся подконтрольные Киеву районы этих регионов Россия продолжит считать своими.

    Обсуждается, кто сможет гарантировать безопасность в демилитаризованной зоне. Среди вариантов – присутствие российской нацгвардии или полиции вместо армии, но Киев и европейские партнеры считают такое решение неприемлемым. По словам Зеленского, сейчас для Украины самый важный вопрос: «Если Россия вновь начнет войну, что сделают наши партнеры?».

    Комментарии (2)
    14 декабря 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский сообщил о возможности отказа от вступления Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина рассмотрит возможность отказа от претензий на членство в НАТО в обмен на надежные гарантии безопасности от США и Европы, сообщил Владимир Зеленский.

    Киев готов отказаться от требований о вступлении в НАТО при условии предоставления Соединенными Штатами и Европой достаточных гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский, передает Politico. Как сообщил украинский президент, «мы говорим о двусторонних гарантиях безопасности между Украиной и США, аналогичных статье 5, а также гарантиях от европейских партнеров и других стран, таких как Канада, Япония и другие».

    По данным Financial Times, Украина и лидеры европейских стран обсуждают мирный план, подготовленный США и включающий в себя в том числе территориальные уступки России. Зеленский отметил, что пока не получил ответа от Белого дома на свои предложения по корректировке этого соглашения.

    В воскресенье, как пишут западные СМИ, представители Германии, Британии и Франции обсуждали возможные варианты завершения конфликта на Украине накануне встречи лидеров этих стран.

    Напомним, Зеленский прилетел в Германию, где ожидает встречи с американской переговорной группой для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. Уиткофф на этих выходных планирует встретиться с европейскими лидерами и украинским президентом, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.


    Комментарии (3)
    14 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине, сообщило Associated Press.

    Как пишет AP, представители президента США Дональда Трампа – специальный посланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер – были замечены в центре города утром в воскресенье.

    Владимир Зеленский в субботу вечером подтвердил, что представители Украины, США и Европы проведут в ближайшие дни серию встреч в Берлине. «Самое важное – я встречусь с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, с многими лидерами, для обсуждения основы мира – политического соглашения по окончанию войны», – заявил Зеленский.

    По данным AP, дискуссии осложняются глубинными разногласиями: речь идет о статусе восточной части Донецкой области, находящейся под контролем российских сил, и о предоставлении Украине гарантий безопасности. Зеленский подчеркнул, что нынешний шанс существенный и имеет значение для каждого украинского города, а также для достойного мира и гарантий того, что Россия не вернется на Украину с «третьим вторжением».

    Накануне WSJ сообщила, что Стивен Уиткофф на этих выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению главы Пентагона Пита Хегсета.

    Владимир Зеленский планирует отправиться на переговоры в Берлин с лидерами Британии, Германии и Франции 15 декабря.

    Комментарии (4)
    15 декабря 2025, 04:11 • Новости дня
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 02:23 • Новости дня
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 11:21 • Новости дня
    В Одесской области пострадали объекты инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области на юге Украины были повреждены объекты энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры, сообщил руководитель областной администрации Олег Кипер.

    Глава региона заявил: «Зафиксировано повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной инфраструктуры… Критическая инфраструктура работает на генераторах». По данным Кипера, в результате этого инцидента важные объекты перешли на резервные источники питания, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области. На ряде энергообъектов в Одесской области произошли пожары. Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры энергетики.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Чернигове

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Чернигове на севере Украины произошел взрыв, сообщили СМИ.

    Как пишет «Общественное. Новости», жители города услышали громкий хлопок, детали инцидента пока уточняются, передает ТАСС.

    Отмечается, что в Черниговской области после происшествия была объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сумы на севере Украины вновь произошли более десяти взрывов, после которых были зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС вступает в решающую неделю по помощи Киеву и сделке с Mercosur

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз вступает в ключевую неделю, в ходе которой должен показать, что способен принимать самостоятельные и решительные решения, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, на повестке – два важных дедлайна: обеспечение финансирования для поддержки Украины в условиях прекращения американской помощи и заключение торгового соглашения с южноамериканским блоком Mercosur для диверсификации поставок и укрепления экономических связей вне зависимости от США.

    Любой провал по одному из этих направлений, считают дипломаты, серьезно подорвет доверие к ЕС и будет как нельзя кстати для президента США Дональда Трампа, который постоянно подчеркивает, что Европа «слаба». Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил: «Если Европа хочет быть настоящим геополитическим игроком, она должна подкреплять сильные слова решительными действиями». В эти дни от ЕС ждут доказательств способности не только формулировать амбициозные лозунги, но и реализовывать их.

    Не менее важным испытанием для Европы станет создание крупнейшего в истории ЕС соглашения о свободной торговле с объединением Mercosur (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай), благодаря которому появится единый рынок для 780 млн потребителей. Однако Франция выступает за перенос финального соглашения минимум на январь из-за протестных настроений среди фермеров, что может сорвать сделку вовсе, если не завершить договор в сроки.

    Трамп в своей стратегии нацбезопасности подверг резкой критике европейскую политику, поставив под сомнение надежность ЕС как союзника в НАТО и заявив о намерении поддерживать «сопротивление» на континенте. В этих условиях Европа вынуждена решать, способна ли она следовать самостоятельным курсом и говорить на равных с мировыми державами. По мнению дипломатов, исход решений по Украине и торговому соглашению определит, действительно ли ЕС готов к самостоятельной роли в мировой политике.

    Ранее Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников. Власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.

    Комментарии (0)
