Автогонщика Петрова и хоккеиста Прохорова внесли в базу сайта «Миротворец»

Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.



