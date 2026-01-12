Tекст: Катерина Туманова

«Безусловно, это всё зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – сказал он РИА «Новости».

Посол добавил, что после подобных зверств значительная часть жителей была вынуждена покинуть прифронтовые районы, а на данный момент продолжается работа по подсчету числа выживших.

Селидово, расположенное примерно в 40 км северо-западнее Донецка, имеет стратегическое значение и было освобождено российскими войсками в октябре 2024 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей. ВСУ убили женщину, бежавшую из Красноармейска. Два мирных жителя получили ранения в конце декабря при атаке ВСУ на Селидово.