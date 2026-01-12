Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
Мирошник назвал число расстрелянных ВСУ в Селидово мирных жителей
В результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек, что привело к массовому бегству населения из прифронтовых районов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Безусловно, это всё зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – сказал он РИА «Новости».
Посол добавил, что после подобных зверств значительная часть жителей была вынуждена покинуть прифронтовые районы, а на данный момент продолжается работа по подсчету числа выживших.
Селидово, расположенное примерно в 40 км северо-западнее Донецка, имеет стратегическое значение и было освобождено российскими войсками в октябре 2024 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей. ВСУ убили женщину, бежавшую из Красноармейска. Два мирных жителя получили ранения в конце декабря при атаке ВСУ на Селидово.