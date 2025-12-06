  • Новость часаАтакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Всемирный банк назвал должников России
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    0 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    6 декабря 2025, 01:08 • Новости дня

    Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате недавнего обстрела Селидова в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя, что подтверждено местными властями.

    Как передает ТАСС, в администрации главы и правительства ДНР сообщили, что за прошедшие сутки зафиксирован один случай атаки вооруженных сил Украины на территорию республики.

    В сообщении отмечается, что был выпущен всего один боеприпас.

    Подчеркивается, что в результате этой атаки повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не произошло.

    По информации ведомства, двое мирных жителей были ранены четвертого декабря в Селидове, расположенном в Красноармейском муниципальном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю главы администрации Березовского сельского поселения Валерия Борисенко, в результате чего он тяжело ранен.

    В Белгородской области произошли новые обстрелы, в ходе которых пострадали три мирных жителя, один госпитализирован.

    Житель Брянской области получил осколочное ранение при нападении дронов-камикадзе на село Воронок, при этом повреждена крыша здания.

    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пресненском суде Москвы экс-супруга заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова отметила, что не советовала ему работать в Минобороны из-за «низкой моральной обстановки» в ведомстве.

    Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его родственникам продолжается в Пресненском районном суде Москвы, передает РБК. Бывшая супруга Иванова, телеведущая Светлана Захарова, рассказала, что не рекомендовала мужу идти на службу в Минобороны, поскольку считала коллектив ведомства крайне распущенным с низкой моральной обстановкой.

    Захарова отметила: «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Она также добавила, что в 2018 и 2019 годах узнала о внебрачных детях мужа, официально признанных им, а также о наличии скрытых от нее при разводе средств и большого количества имущества.

    Захарова попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений, которые находятся у нее и у несовершеннолетней дочери, а также две пары часов и три автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Практически все имущество Иванова и третьих лиц на сумму свыше 1,2 млрд руб. решено обратить в доход государства, за исключением автомобиля Bentley экс-супруги.

    Арбитражный суд Москвы ранее признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Иванов был приговорен к 13 годам заключения и крупному штрафу.

    Комментарии (16)
    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Чемезов: Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет», сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

    Чемезов в интервью Первому каналу отметил, что индийская сторона проявляет значительный интерес к российским беспилотным системам, передает ТАСС.

    «Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем российским беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить», – сказал он.

    По словам главы Ростеха, сейчас обсуждается возможность размещения сборочных мощностей непосредственно на территории Индии и интеграции производства на местных предприятиях.

    Ранее Чемезов сообщил, что Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear Урбен: Депозитарию грозит банкротство из-за плана ЕС по активам России

    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    @ Euroclear/YouTube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава крупнейшего европейского депозитария Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в реализуемости предложенного Еврокомиссией плана экспроприации российских активов.

    В интервью бельгийскому телеканалу RTBF она заявила, что нынешний вариант решения является нереалистичным, передает ТАСС.

    Урбен отметила, что такой подход способен привести к банкротству самого Euroclear и создать масштабные финансовые риски для Бельгии. «В том виде, в котором оно представлено сегодня, решение по активам, которое на столе переговоров, нереалистично», – подчеркнула она.

    Урбен добавила, что если саммит ЕС, запланированный на 18–19 декабря, все же примет этот спорный документ, Euroclear намерен добиваться пересмотра такого решения в суде.

    Ранее Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов.

    СМИ писали, что страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов.

    Урбен сообщала, что Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Чемезов: Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов рассказал в интервью Первому каналу, что соответствующие предложения уже направлены индийской стороне, передает ТАСС.

    «Мы предложения свои направили… [по] Су-57. В том числе и производить здесь, с локализацией. Они сказали: «Подумаем», – заявил Чемезов.

    В сентябре Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.

    Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

    Комментарии (11)
    5 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии каналу «Звезда».

    Ушаков сообщил, что Джаред Кушнер подключился к российско-украинскому урегулированию уже некоторое время назад и отличается особой активностью, передает ТАСС.

    Он отметил: «Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу».

    По его словам, участием в диалоге Кушнер внес организованность и последовательность в процесс переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива пригласить Кушнера на встречу с президентом России исходила непосредственно от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова сравнила Евросоюз с «воровской группировкой»

    Захарова: ЕС перешел к бандитизму в попытке украсть активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она отметила, что, по ее мнению, объединение легализует «абсолютно бандитские идеи и решения», хотя никаких правовых оснований для изъятия российских активов нет, передает ТАСС.

    «Если эти действия будут совершены, а именно, давайте говорить как оно есть, – воровство, если будут попытки бандитизма и изъятия российских активов, то да, могу подтвердить, действительно проработка ответных мер в межведомственном формате идет», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что ответ со стороны России будет не только на словах, но и реальными действиями, а союзники ЕС «вертятся как ужи на сковородке», прекрасно осознавая возможные последствия.

    Особое внимание Захарова уделила Бельгии, назвав поведение страны противоречивым. По ее словам, Брюссель признает отсутствие законных оснований для подобных мер, однако предлагает разделить ответственность за это между всеми странами ЕС. Она считает такой подход признаком «круговой поруки» и нелегитимности, подчеркивая, что страны ЕС действуют как «паханы, которые вне закона, а теперь уже вне понятий».

    Ранее Захарова назвала присвоение Бельгией доходов от активов России воровством.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 20:28 • Новости дня
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Речь идет об активах на общую сумму 1,232 млрд рублей, передает РИА «Новости». Часть этого имущества будет обращена в доход государства.

    «Исковое заявление Генпрокуратуры о взыскании имущества Иванова... удовлетворить частично», – огласила решение судья Тереза Жребец. После этого она начала перечислять активы, подлежащие изъятию в пользу государства.

    Ответчиками по иску вместе с Ивановым проходили его бывшая супруга Светлана Захарова и гражданская жена Мария Китаева. Также в списке значатся отец экс-чиновника, его доверенное лицо, водитель и несколько связанных с ними компаний.

    Данные о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По другому делу, о растрате, экс-замминистра в июле был приговорен к 13 годам колонии.

    Ранее Иванов заявил о непонимании сути иска об изъятии имущества.

    Напомним, арбитражный суд Москвы признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру

    Лариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за квартиру Полине Лурье

    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    @ Анатолий Медведь/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой квартирных мошенников, но сумевшей через суд вернуть недвижимость, пообещала полностью возместить расходы на покупку ее квартиры Полине Лурье, которая в результате судебного решения осталась и без квартиры, и без денег.

    О желании вернуть покупательнице своей квартиры деньги артистка заявила в  программе «Пусть говорят» на Первом канале.

    «Для меня самое важное – это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру», – заявила Долина.

    Она добавила, что это единственное справедливое решение в ее ситуации. При этом звезда подчеркнула, что вернуть деньги будет непросто, поскольку такой суммы у нее сейчас нет.

    «Но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», – подчеркнула Долина.

    В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Полиция возбудила уголовное дело, а на спорную квартиру был наложен арест.

    Весной 2025 года суд принял решение вернуть артистке утраченную в результате мошенничества недвижимость. В сентябре Московский городской суд подтвердил законность возврата квартиры певице.

    Покупательница квартиры, Полина Лурье, ранее обратилась в Верховный суд России с требованием отменить предыдущие судебные решения и вернуть себе приобретенное жилье.

    Проблема возврата жилья приобретает массовый характер: в последние месяцы участились случаи, когда квартиры во вторичном фонде возвращаются продавцам через суд по заявлениям о мошенничестве или давлении при продаже. Эти случаи получили название «схема Долиной».

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    27 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой. Главарь банды, причастной к обману артистки, скрылся за границей.

    Критик Сергей Соседов предложил внести композицию Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал к бойкоту ее концертов.

    Комментарии (34)
    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю
    Венгрия заблокировала план Еврокомиссии по займу для Киева
    Глава Тобольска: Блогеры привлекли в город рестораторов и девелоперов
    Очистные сооружения Иркутска построили с учетом изменившегося состава стоков
    Вэнс опроверг слухи о разводе после появления жены без кольца
    Ставка за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом театре достигла 800 тыс. рублей

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Перейти в раздел

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации