Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.3 комментария
В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В Генпрокуратуру Казахстана поступило заявление с просьбой проверить видео с комиком Нурланом Сабуровым, в котором он говорит о поддержке российских военных, передает Finratings.kz. Обращение направил местный активист Марат Турымбетов. По мнению юриста Бауыржана Онгарова, действия Сабурова могут квалифицироваться по статье о наемничестве, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Вокруг видео возникли споры: некоторые пользователи выразили сомнения в его подлинности и предположили, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Однако издание подчеркивает, что ИИ не использовался, и видео действительно существует.
Марат Турымбетов в социальных сетях заявил: «Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону Республики Казахстан». Теперь судьбу Сабурова предстоит определить официальным органам.
Ранее Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.
Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны принялись отменять концерты стендапера.