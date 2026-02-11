В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве

Tекст: Ольга Иванова

В Генпрокуратуру Казахстана поступило заявление с просьбой проверить видео с комиком Нурланом Сабуровым, в котором он говорит о поддержке российских военных, передает Finratings.kz. Обращение направил местный активист Марат Турымбетов. По мнению юриста Бауыржана Онгарова, действия Сабурова могут квалифицироваться по статье о наемничестве, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Вокруг видео возникли споры: некоторые пользователи выразили сомнения в его подлинности и предположили, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Однако издание подчеркивает, что ИИ не использовался, и видео действительно существует.

Марат Турымбетов в социальных сетях заявил: «Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону Республики Казахстан». Теперь судьбу Сабурова предстоит определить официальным органам.

Ранее Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.

Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны принялись отменять концерты стендапера.