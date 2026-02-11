Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
НАТО объявило о масштабных учениях Arctic Sentry с тысячами военных
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса провести масштабные учения в полярных широтах с участием десятков тысяч военных.
Миссия Arctic Sentry обеспечит постоянное присутствие альянса в арктическом регионе, передает ТАСС. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в маневрах задействуют десятки тысяч военных и десятки кораблей.
По его словам, запуск миссии Arctic Sentry станет новым этапом в обеспечении безопасности в арктической зоне и демонстрацией готовности альянса к действиям в условиях низких температур.
Точные даты и подробности учений не раскрываются, однако известно, что они состоятся в ближайшее время. Альянс подчеркивает, что миссия направлена на укрепление сдерживания и защиту северных рубежей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие НАТО столкнулись с трудностями при эксплуатации оружия на учениях в северной Лапландии из-за сильных холодов.
Полноценная деятельность Арктического совета пока остается невозможной из-за позиции нынешнего руководства объединения. Дания вовлекает НАТО в дела Арктики и способствует усилению конфронтации в регионе, в том числе на территории Гренландии.