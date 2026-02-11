Tекст: Денис Тельманов

Миссия Arctic Sentry обеспечит постоянное присутствие альянса в арктическом регионе, передает ТАСС. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что в маневрах задействуют десятки тысяч военных и десятки кораблей.

По его словам, запуск миссии Arctic Sentry станет новым этапом в обеспечении безопасности в арктической зоне и демонстрацией готовности альянса к действиям в условиях низких температур.

Точные даты и подробности учений не раскрываются, однако известно, что они состоятся в ближайшее время. Альянс подчеркивает, что миссия направлена на укрепление сдерживания и защиту северных рубежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие НАТО столкнулись с трудностями при эксплуатации оружия на учениях в северной Лапландии из-за сильных холодов.

Полноценная деятельность Арктического совета пока остается невозможной из-за позиции нынешнего руководства объединения. Дания вовлекает НАТО в дела Арктики и способствует усилению конфронтации в регионе, в том числе на территории Гренландии.