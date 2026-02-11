Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Токаев намерен подписать указ о проведении референдума по новой конституции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен подписать в ближайшее время указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции.
Конституционная комиссия уже представила президенту итоговый проект новой Конституции, передает РИА «Новости».
«Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время подпишет указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой конституции», – сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.
В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.
В проекте новой Конституции Казахстана была изменена формулировка об использовании русского языка.