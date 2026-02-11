Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Васину предъявили обвинение по делу о покушении на генерала Алексеева
Павлу Васину, которого подозревают в соучастии в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявлено обвинение.
В материалах, представленных на заседании, отмечено, что его статус официально определен как «обвиняемый», передает РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Виктора Васина и его сына Павла Васина в московском регионе. В среду Замоскворецкий суд Москвы уже вынес решение об аресте Виктора Васина.
Напомним, 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения. В субботу Алексеев пришел в себя после покушения.
В среду СК запросил ареста всех фигурантов покушения на генерала Алексеева.