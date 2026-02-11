СК запросил ареста всех фигурантов покушения на генерала Алексеева

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственный комитет обратился в Замоскворецкий суд с требованием избрать меру пресечения для Виктора и Павла Васиных по делу о покушении на генерала Алексеева, ведомство настаивает на заключении фигурантов под стражу, передает ТАСС.

В начале февраля в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Он получил три огнестрельных ранения, но выжил и уже пришел в себя.

Обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб. ФСБ сообщала, сколько киллеру СБУ обещали за убийство генерала.