Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
СК запросил ареста всех фигурантов покушения на генерала Алексеева
Следователи ходатайствуют о заключении под стражу двух предполагаемых пособников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
Следственный комитет обратился в Замоскворецкий суд с требованием избрать меру пресечения для Виктора и Павла Васиных по делу о покушении на генерала Алексеева, ведомство настаивает на заключении фигурантов под стражу, передает ТАСС.
В начале февраля в Москве произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Он получил три огнестрельных ранения, но выжил и уже пришел в себя.
Обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб. ФСБ сообщала, сколько киллеру СБУ обещали за убийство генерала.