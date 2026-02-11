Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Богомолов отказался от должности ректора МХАТ
Заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
В своем Telegram-канале режиссер подчеркнул: «Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».
Ранее в Минкультуры сообщили, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку полностью соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями.
Напомним, министр культуры Ольга Любимова в январе объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В министерстве напомнили, что Богомолов окончил филологический факультет МГУ и ГИТИС.
Сам Богомолов прокомментировал критику, связанную со своим назначением на этот пост.
Актер Никита Джигурда объяснил, почему это решение вызвало негативную реакцию в обществе.