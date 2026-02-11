Богомолов отказался от должности ректора МХАТ

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале режиссер подчеркнул: «Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».

Ранее в Минкультуры сообщили, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку полностью соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями.

Напомним, министр культуры Ольга Любимова в январе объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В министерстве напомнили, что Богомолов окончил филологический факультет МГУ и ГИТИС.

Сам Богомолов прокомментировал критику, связанную со своим назначением на этот пост.

Актер Никита Джигурда объяснил, почему это решение вызвало негативную реакцию в обществе.