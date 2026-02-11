«Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале

Tекст: Вера Басилая

«Газпром нефть» сообщила об открытии крупнейшего за последние 30 лет нефтяного месторождения на Ямале с запасами 55 млн тонн нефти. Месторождение было обнаружено в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков Ямальского района ЯНАО. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 километра были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата, передает РИА «Новости».

Месторождение названо в честь российского геолога Алексея Конторовича, одного из основателей отечественной школы геологии нефти и газа. До открытия компания в течение трех лет исследовала участки с помощью 2D- и 3D-сейсморазведки, а также создала геологические и гидродинамические модели недр. Бурение сопровождалось дистанционно из центра управления в Тюмени.

Новое месторождение войдет в состав нефтегазового кластера «Газпром нефти» на юге Ямала, который включает Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. В ближайшее время планируется доразведка, после которой будет сформирована программа разработки новых залежей.

Глава компании Александр Дюков отметил: «Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена». Он добавил, что возможности для поиска новых крупных месторождений сохраняются и в Арктике, и в Восточной Сибири.

Руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин заявил, что доля низкосернистой нефти в России составляет около 32%. Значительная часть таких сортов добывается в Западной и Восточной Сибири. Особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, где ведется активная добыча низкосернистой нефти.