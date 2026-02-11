Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над народной программой ЕР

Tекст: Антон Антонов

Медведев подчеркнул, что стратегия партии строится на указах президента России Владимира Путина, национальных проектах и ранее принятых решениях, однако требуется корректировка с учетом изменений за последние пять лет, которые прошли «с момента утверждения последнего документа такого рода», сообщается на сайте «Единой России».

Содержание народной программы «Единой России» необходимо определять уже сейчас, несмотря на то, что выборы назначены на сентябрь, сказал Медведев. Он отметил, что «эксперты, которых мы пригласили к совместной работе над новой программой «Единой Росси», – авторитетны и представляют различные социальные и профессиональные группы».

«Вы способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать (в программу) в первую очередь от граждан по самым различным каналам коммуникации. Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы – такие, как вы», – заявил Медведев.

Он сообщил, что новая программа будет состоять из двух частей: предвыборной программы и блока долгосрочного планирования. По словам Медведева, горизонт планирования должен выходить за рамки одного избирательного цикла. Народная программа затронет ключевые направления, такие как образование, здравоохранение, наука, культура, а также спецоперацию на Украине и достижение победы на фронте.

«Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться – голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом ее невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи», – особо акцентировал внимание он.

Предложения и мнения граждан, поступающие в адрес президента, партии и общественных организаций, будут тщательно проанализированы для включения в документ.

Второй блок программы определит долгосрочные ценности и идеологию, которые останутся неизменными вне зависимости от выборов.

Медведев обозначил сроки подготовки: в июне будет представлена рамка программы на десятилетия, а в августе – народная программа на пять лет. Он подчеркнул, что новый подход предполагает открытость процесса и ориентацию на обратную связь от граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев предложил рассмотреть возможность создания отдельного министерства для поддержки ветеранов спецоперации на Украине. Он отметил наличие зарубежного опыта аналогичных структур.