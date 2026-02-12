Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
В результате ночной атаки беспилотников в Мичуринске в Тамбовской области повреждены объекты инфраструктуры, возникли возгорания, сообщил глава города Максим Харников. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека.
«На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака», – заявил Харников в Telegram.
Оперативные и специальные службы находятся на месте. Власти Мичуринска приняли решение отменить занятия во всех школах города 12 февраля из-за сложившейся ситуации.
Харников отметил, что угроза беспилотников сохраняется и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он также напомнил о запрете на публикацию информации и материалов, связанных с последствиями атак и работой систем противовоздушной обороны.
«В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». По предварительной информации, есть двое пострадавших», – сообщил Первышов в Telegram.
Также он сообщил, что поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, произошло возгорание в учебных мастерских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Волчья. Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области.