Восточные языки стали самыми популярными в Дипакадемии МГИМО
Высокий спрос на изучение китайского и арабского, а также растущий интерес к испанскому языку наблюдаются в Дипломатической академии МГИМО МИД, что отражает новые векторы партнерства России, рассказал в интервью первый проректор МГИМО, директор Дипакадемии Сергей Шитьков.
По его словам, высокий интерес к изучению восточных языков зафиксирован в Дипломатической академии МГИМО МИД России, передает РИА «Новости».
Шитьков уточнил, что наряду с традиционным английским языком, самой востребованной остается группа восточных языков, в первую очередь китайский и арабский.
Он отметил, что также наблюдается растущий интерес к испанскому языку, который связан с ролью стран Латинской Америки как стратегически важного региона. По словам Шитькова, такие языковые предпочтения студентов напрямую отражают новые векторы экономического и политического партнерства России за рубежом.
