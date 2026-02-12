Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».3 комментария
Постпред Британии при НАТО 55-летний Ангус Лэпсли спровоцировал дипломатический скандал, поселив в официальной резиденции в Брюсселе молодую помощницу, с которой вступил в интимную связь, сообщила газета The Times.
Постоянный представитель Британии при НАТО Ангус Лэпсли оказался в центре дипломатического скандала из-за личных отношений со своей молодой помощницей Франческой Кортини, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Times.
Лэпсли, которому 55 лет, поселил женщину в своей официальной резиденции в Брюсселе и вступил с ней в интимную связь, что вызвало обсуждение среди высокопоставленных чиновников НАТО.
В альянсе отсутствуют формальные запреты на отношения между начальниками и подчинёнными, в отличие от строгих правил в британских вооружённых силах, где за подобное могут уволить. Однако, как отмечает издание, ситуация приобрела такой масштаб, что её обсуждали с участием замкомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кита Блаунта.
Ранее Лэпсли уже попадал в поле зрения прессы из-за утраты секретных документов. В 2021 году дипломат взял домой бумаги с информацией о британских спецподразделениях в Кабуле, и они были найдены случайно на автобусной остановке в Кенте. После инцидента Лэпсли не обвинили в нарушении закона о госбезопасности, хотя похожие случаи ранее приводили к штрафам и обвинениям.
Спустя несколько месяцев проверки на предмет связи с возможным шпионажем Лэпсли вернулся к работе в МИД Британии, а затем продолжил карьеру в Минобороны, где и получил нынешнюю должность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году 51-летний генеральный директор Минобороны Британии Ангус Лэпсли потерял на автобусной остановке 50 страниц сверхсекретных документов. В этих бумагах излагалось решение Лондона отправить к берегам Крыма эсминец «Дефендер».