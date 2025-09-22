Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

Tекст: Евгений Крутиков

В Великобритании служба контрразведки MI5 будет обучать чиновников и депутатов парламента противодействию шпионажу и защите от якобы «иностранного вмешательства» со стороны «враждебных государств», прежде всего – России и Китая, сообщает газета The Times.

Для этих целей будет подготовлен документ с соответствующими рекомендациями, его опубликует Национальное управление по защите и безопасности, которое входит в структуру MI5. Предназначен документ будет для «лиц с высоким уровнем риска». Ожидается, что чиновники будут предупреждены об угрозах, связанных в том числе с киберпространством – например, при общении в социальных сетях. Также госслужащим разъяснят, как безопасно проводить наем помощников или сделать менее рискованными поездки за границу.

Особое внимание будет уделено требованиям не оставлять без присмотра ноутбуки и мобильные телефоны. Кроме того, речь идет об элементарной ответственности, поскольку потеря разного рода секретных документов как на бумажных носителях, так и в электронном виде давно приняла в Соединенном Королевстве характер эпидемии.

Особенно часто секретные документы забывают в общественном транспорте в пятницу вечером, что наводит на нехитрые размышления о традициях и этике британского чиновничества. Однажды в 2013 году отличился даже лично тогдашний премьер-министр страны Джеймс Кэмерон. Он ехал по личному делу (на свадьбу родственницы) на поезде из Лондона в Эдинбург и пошел в вагон-ресторан, оставив на своем месте «охранять кресло» сверхсекретный «красный чемодан», в котором по традиции высшие чиновники королевства носят государственные бумаги. Да еще и с ключом в замке. Донес на Кэмерона неравнодушный гражданин, чем вызвал нешуточный скандал. А с такими аккуратными премьер-министрами и никаких российско-китайских шпионов не надо.

А в 2021 году 51-летний генеральный директор Минобороны Ангус Лэпсли потерял на автобусной остановке 50 страниц сверхсекретных бумаг, в которых подробно излагалось решение Лондона отправить к берегам Крыма эсминец «Дефендер». Опять же неравнодушные граждане передали найденную папку в Би-би-си. При этом часть из этих документов вообще запрещалось выносить из здания Минобороны. Примечательно, что Лэпсли со дня на день должен был тогда быть назначен на должность посла Великобритании в НАТО. В результате назначение не состоялось, но Лэпсли с госслужбы не уволили, а перевели в МИД, поскольку не обнаружили в его действиях «признаков шпионажа». А признаки чего обнаружили? Разгильдяйства? Пары пинт пива в пятницу вечером? И почему высокопоставленный сотрудник Минобороны ехал куда-то не на служебной машине, а на рейсовом автобусе?

Теряли в Британии и документы разведки, и план обеспечения безопасности Олимпиады. Список таких потерь огромен. Речь тут об общей дисциплине чиновников, а не о шпионаже. Инструкции же, которые сейчас хотят направить госслужащим и депутатам, в основном касаются элементарной «информационной гигиены», которой должны, по идее, заниматься централизованно годами.

Особенность же новой инструкции только в том, что она заточена под «российский и китайский шпионаж», то есть по задумке должна учитывать выявленные и характерные методы работы.

Составляются такие документы обычно по каким-либо деталям уже имевшихся подозрительных случаев, что само по себе интересно. В частности, полезным для изучения в Москве – и в Ясенево, и на Ходынке – может быть понимание того, какие именно позиции MI5 считает уязвимыми.

Например, будут прописаны рекомендации по найму помощников депутатов. В Британии на эту позицию амбициозные молодые люди и девушки, желающие посвятить себя политике, обычно попадают самотеком через открытые объявления найма по предоставлению резюме и итогам собеседования. MI5 и служба внутренней безопасности парламента никак не проверяет кандидатов на ту позицию, поскольку это «противоречит демократическим принципам». Или формально проверяет только резюме, даже без элементарной верификации того, что там написал соискатель. Согласно этим «принципам», любой британский гражданин с хорошим резюме может получить должность в парламенте и в аппарате одной из парламентских партий просто с улицы.

На практике, конечно, процедура сложнее, поскольку никто не отменял личные связи и знакомства, на основании которых обычно и принимается решение. Но все равно MI5 сейчас считает эту позицию крайне уязвимой, в том числе и потому, что практика обращения секретных документов в Лондоне далеко не всегда предусматривает тщательную проверку тех, кто может быть к ним допущен. Например, некоторые документы с грифами «только лично» просто запрещено выносить из здания, но доступ к ним имеют все те же помощники и секретари тех, кому «лично» они адресованы. Хоть фотографируй, хоть перерисовывай. Так что здесь вопрос не столько в иностранном шпионаже, сколько в безалаберности самой системы. Она по определению исторически уязвима.

Рекомендации же по поездкам за границу порой просто анекдотичны. Как правило, они сводятся к тому, что кругом подслушивающие устройства и надо соблюдать элементарные нормы осторожности. Конечно, есть люди ответственные и бдительные, но в загранкомандировки отправляются не только первые лица, но и их аппарат, который, как правило, перегружен делами и склонен расслабляться к вечеру. Все это опять же элементарно и не должно требовать каких-то особых и дополнительных инструкций.

Тут MI5, скорее всего, просто перестраховывается и пытается таким образом снять с себя ответственность. Потерял на автобусной обстановке секретную папку или подсоединился на закрытой видеоконференции к незащищенному гостиничному Wi-Fi – сам виноват, служба безопасности руки умыла, мы же тебе инструкцию под роспись читать давали.

Параллельно другая составляющая британского разведывательного сообщества – MI6 запустила новый проект по «компьютерной вербовке» россиян. MI6 открыла новый онлайн-портал под названием Silent Courier, цель которого – привлечение потенциальных шпионов, готовых отправлять разведданные, в частности в отношении России. Сервис будет использовать интернет-браузер Tor, который обеспечит анонимный доступ к защищенной платформе обмена сообщениями MI6.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Великобритания «активизирует свои усилия с помощью передовых технологий, чтобы MI6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании – в России и по всему миру».

Идея принадлежит уходящему в отставку главе MI6 Ричарду Муру, но разрабатывалась под руководством нового директора британской разведки Блейз Метревели, поскольку она последние лет десять была главой технического отдела, или по терминологии бондианы занимала должность персонажа Q.

Отличие этого британского проекта от аналогичных американских в его якобы большей защищенности. Вербовочные сайты ЦРУ, на которых размещены пропагандистские материалы, направленные на россиян, и опубликованы некие контактные данные, куда надо обращаться потенциальным предателям Родины, расположены в «обычном», общедоступном интернете. В Лондоне же настаивают на том, что их сайт более безопасен для тех, кто к нему обращается, из-за того, что необходимо использовать Tor и VPN. Мур выступил в пятнице в Стамбуле с прощальной речью, в которой призвал россиян шпионить в пользу Великобритании через подобного рода площадки. «Наша виртуальная дверь открыта для вас», – сказал он.

Запуск этого вербовочного портала в пятницу сопровождается тщательно продуманным видеороликом, отсылающим к образу шпионажа MI6, который больше всего ассоциируется с вымышленным агентом Джеймсом Бондом: прогулки по дремучему лесу и одинокие агенты, едущие на внедорожнике по пустыне. В видеоролике показан макет сервиса Silent Courier на смартфоне с надписью «передать информацию» на русском языке, а также процесс загрузки файла. Есть и онлайн-форма для заполнения «анкеты шпиона». Кроме того, есть и подробная инструкция, включающая в себя рекомендации зарегистрировать новый адрес электронной почты, не использовать что-либо цифровое, что может связать с реальной личностью.

Эффективность таких, с позволения сказать, «вербовочных механизмов» стремится к нулю.

Сложно себе представить вменяемого и действительно ответственного человека, который решится пойти на сотрудничество с иностранной разведкой через такого рода открытые цифровые каналы, будь они хоть трижды в даркнете. Скорее это будет привлекать людей не вполне психически устойчивых или же не слишком образованных.

Как это ни удивительно, едва ли не все разведывательные проекты в интернете на практике бесполезны. Агентурная разведка опиралась и будет всегда опираться только на человеческую работу на земле, а подобные инициативы в основном производят впечатление имитации бурной деятельности.

Эти инициативы – и изобретение элементарных инструкций для чиновников, и новый вербовочный портал в даркнете – не более чем первое проявление смены руководства и в целом поколения в британском разведывательном сообществе, помноженное на удобную шпиономанию. Большинство проблем Лондона с дырами в безопасности связано не с несоблюдением инструкций, а с общей расхлябанностью правящего класса, которую «рекомендациями» под подпись не устранить. А рекламные акции типа создания вербовочных порталов в даркнете и вовсе выстрел в никуда.

И MI5, и MI6 сейчас переживают острый кризис, как, впрочем, и ЦРУ, и преодолеть его пытаются пока лишь вот такими косметическими и бессмысленными мероприятиями. Другое дело, что кризис этот когда-нибудь закончится, структуры перестроятся, и если не откажутся от излишнего увлечения цифровыми технологиями, то по крайней мере вспомнят прежний опыт. И готовым надо быть именно к этому новому периоду времени.