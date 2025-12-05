Новые очистные сооружения Иркутска построили с учетом изменившегося состава стоков

Мэр Иркутска Болотов: Старые очистные сооружения города не справлялись с новыми химическими компонентами в стоках

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В Иркутске были реализованы комплексные инициативы, которые позволяют организовать строительство инженерных систем внутри города и разгрузить его центр. Для этого мы построили несколько обводных коллекторов», – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов, представивший проект в разделе «Экомуниципалитет».

Ранее межведомственная комиссия Минприроды России одобрила проект по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) левого берега реки Ангары в Иркутске. Первую очередь планируется запустить в следующем году. Стоимость работ оценивается в 28 млрд рублей, из которых 11,1 млрд будут направлены из регионального бюджета.

Болотов отметил, что далеко не все аналогичные программы в России увенчались успехом. «Мы прошли все ступени, и у нас все реализовано в полном объеме. Непосредственно очистные сооружения и проектные решения – все выполнено. Причем это происходило уже в период проведения СВО, ввода жестких санкций, которые создавали сложности для получения оборудования. Но мы все сделали», – подчеркнул мэр.

«Мы получили все необходимое оборудование из недружественных стран. Старые очистные сооружения были построены в 60-е годы и не могли обеспечить нужное качество очистки. За минувшие десятилетия сильно изменился состав стоков – появились дополнительные химические компоненты, которые в принципе не подвержены биологической очистке. Поэтому была создана дополнительная система, выводящая из оборота примеси, которых раньше просто не существовало», – пояснил Болотов.

Еще одной сложной задачей стала реконструкция действующих сооружений без остановки их работы. «Это было непросто. Поэтому на левом берегу мы выделили отдельный участок, что упростило задачу... Перспектива для Иркутска заложена на 25 лет – и по тепловым сетям, и по инженерным коммуникациям. Новые пропускные способности и разгрузка центра города открывают очень хорошие возможности», – резюмировал собеседник.

В пятницу в Мастерской управления «Сенеж» в Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В этом году в конкурсе, охватывающем пять номинаций, приняли участие более тысячи проектов из 80 регионов. По итогам работы федеральной комиссии 50 лучших практик из 30 субъектов России признаны победителями. На их поддержку правительство направит один млрд рублей: дотации будут доведены до муниципалитетов до конца 2025 года и пойдут на развитие территорий и поощрение команд, реализовавших проекты.

В номинации «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)» победителем стал город Тобольск Тюменской области. Проект «Тобольск – ключ к Сибири» включает мастер-план туристического кластера, обновление городской инфраструктуры, создание событийных маршрутов и новых точек притяжения.

В числе других победителей в номинации «бренд территории» – муниципалитеты Псковской и Свердловской областей, Кемеровской области – Кузбасса, Липецкой, Воронежской и Новгородской областей, Краснодарского края, Республики Мордовия и Чеченской Республики.

В номинации «Повышение эффективности управления территорией» первое место занял город Нижний Новгород. Представленный проект направлен на повышение устойчивости городского бюджета и прозрачность имущественных отношений. В администрации внедрена цифровая система учета муниципального имущества и договоров аренды, которая помогает повышать собираемость платежей, сокращать задолженность и усиливать доходную базу города.

Среди других победителей в этой номинации – Благовещенск, Екатеринбург, Новый Уренгой, Балашовский район Саратовской области, а также муниципалитеты Республики Бурятия, Республики Башкортостан, Ростовской области, Хабаровского края и Республики Татарстан.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» победителями стали Мичуринский муниципальный округ Тамбовской области, Крестецкий муниципальный округ Новгородской области, Магдагачинский муниципальный округ Амурской области, городской округ Тюмень, Поронайский муниципальный округ Сахалинской области, а также муниципалитеты Республики Бурятия, Красноярского края, Тульской области, Республики Татарстан и Республики Северная Осетия – Алания.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» лучшими признаны проекты Новгородской, Московской, Воронежской, Владимирской, Саратовской и Липецкой областей, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия).

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года и является одной из ключевых федеральных площадок для выявления и распространения эффективных решений в сфере муниципального управления. Его цель – поддержка инициатив, которые реально меняют жизнь территорий, от благоустройства и развития городской среды до улучшения работы коммунальной инфраструктуры, внедрения цифровых сервисов и формирования сильного бренда территории.