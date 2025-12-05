Глава Тобольска Вагин: Блогеры и урбанисты привлекли в город рестораторов и девелоперов

Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Повышение узнаваемости муниципального бренда – универсальная практика, применимая к любой территории. У каждого города есть своя идентичность, и этот ресурс можно эффективно использовать для привлечения инвестиций, сказал газете ВЗГЛЯД глава Тобольска Петр Вагин. Ранее в Москве стартовал форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины».
«Нашему проекту «Тобольск – ключ к Сибири» удалось победить в очень конкурентной номинации: «Повышение узнаваемости муниципального бренда». Во главу угла мы поставили задачу сделать нашу малую родину более узнаваемой и ненавязчиво предлагающей свою идентичность. Для этого задействовали специалистов по дизайну, стилистике и историков, поскольку проект активно использует духовно-историческое наследие региона», – рассказал глава Тобольска Петр Вагин.
Также власти города с помощью блогеров, экспертов-урбанистов и отзывов жителей составили подробную карту городских «мест силы» для привлечения инвесторов. Это точки, потенциально выгодные для размещения того или иного вида бизнеса, отметил собеседник.
«Получился своего рода мастер-план с применением различных визуально-картографических решений. Кроме того, одна из наших целей – увеличить число уличных камер в знаковых местах, чтобы пользователи сети могли в режиме онлайн наблюдать за праздниками и другими событиями», – пояснил он.
«Все это позволило привлечь в экономику дополнительные инвестиции, сделать город более интересным для рестораторов, туроператоров, девелоперов. Предприниматели сами видят и делают выводы, где лучше разместить развлекательные заведения, частные медучреждения, транспортные объекты, магазины или логистические центры», – детализировал Вагин.
«Сейчас у нас строятся две крупные гостиницы, одну из которых возводит федеральная сеть «Космос». Также наше позиционирование территории как родины Менделеева не в последнюю очередь сыграло роль в том, что здесь развивает свои проекты один из крупнейших мировых производителей полимеров – компания «Сибур», – резюмировал мэр города.
В пятницу в Москве отрылся форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента и Минэкономразвития. Мероприятие проводится на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оно собрало 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.
На мероприятии были названы победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».