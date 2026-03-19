  • Новость часаВ Госдуму внесли проект закона о праве ВС защищать россиян за рубежом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как опыт СВО изменит защиту городов
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    6 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    21 комментарий
    19 марта 2026, 22:42 • Новости дня

    Стармер выразил обеспокоенность атакой на газовый завод Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер обсудил с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани последствия атаки на газовый завод, отметив возможное влияние последствий удара на мировую и британскую экономику.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил обеспокоенность последствиями атаки на газовый завод в Катаре для экономики страны и всего мира, передает РИА «Новости».

    В разговоре с эмиром Катара он подчеркнул, что удары по критически важной инфраструктуре могут углубить кризис в регионе и повлиять на экономику Британии. Стармер осудил действия Ирана, заявив, что такие атаки только усугубляют ситуацию.

    Ранее глава QatarEnergy Саад аль-Кааби сообщил, что в результате атаки были повреждены две из 14 производственных линий СПГ. Это приведет к сокращению производства сжиженного природного газа на 12,8 млн тонн в год, то есть примерно на 17% экспорта Катара. Восстановление мощностей может занять от трех до пяти лет.

    Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал удары по иранским полигонам Южный Парс безответственным шагом.

    Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 01:17 • Новости дня
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке

    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по иранской инфраструктуре, заявил Корпус стражей исламской революции.

    КСИР сообщил, что Иран завершил 63-ю волну ответных ударов по противнику, она была направлена против объектов инфраструктуры энергетики в соседних странах, связанных с США, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что целью не было распространение конфликта на нефтяные объекты и нанесение ущерба экономикам дружественных и соседних стран. «Однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны», – приводит текст сообщения КСИР РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    КСИР пояснил, что атаковал «энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами», поскольку Ирану «необходимо защищать инфраструктуру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила, что в результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству СПГ, «причинен значительный ущерб». Катар объявил двух атташе Ирана персонами нон-грата.

    Ранее президент страны Масуд Пезешкиан предупреждал, что последствия ударов по энергоинфраструктуре Ирана могут иметь глобальный масштаб.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Комментарии (11)
    19 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Позиция Мадрида по осуждению удара по Ирану, которую ранее поддерживали лишь немногие, теперь становится общей для лидеров Евросоюза, пишет Politico.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес еще в самом начале осудил удары США и Израиля по Ирану, оказавшись в одиночестве среди европейских лидеров, однако сейчас к его антивоенной линии склоняются и другие государства ЕС.

    Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью изданию: «Европа наконец проявляет решимость – так же, как с самого начала поступила Испания». По его словам, нынешняя позиция ЕС показывает, что Мадрид изначально не был изолирован – он просто стал первым, кто выступил открыто против войны, и теперь другие страны идут вслед за Испанией.

    На предстоящем саммите Европейского совета, согласно проекту итогового заявления, ЕС собирается призвать к полному соблюдению международного права всеми сторонами, включая принципы Устава ООН и нормы гуманитарного права, а также выразить критику в адрес США и Израиля.

    Альбарес отметил, что истинный реализм в политике заключается в том, чтобы выступать за мир, защищать благополучие граждан и добиваться деэскалации. Испанский министр также провел параллели между атакой на Иран, СВО на Украине, действиями США в Венесуэле и планами Трампа по аннексии Гренландии, подчеркнув: «Цели внешней политики нельзя навязывать войной».

    Он добавил, что конфликт уже сказывается на европейцах: растут цены на электроэнергию, и существует риск новой миграционной волны, поскольку в Ливане насчитывается почти 1 млн внутренне перемещенных лиц. Альбарес подчеркнул, что ЕС обязан последовательно осуждать любые войны, независимо от региона, и отстаивать защиту гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране. Вице-премьер страны Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жесткую позицию по этому конфликту. Позднее министры иностранных дел стран ЕС отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии.

    Комментарии (16)
    19 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп растерян

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выглядит растерянным на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов по газовой инфраструктуре в Иране и Катаре, считает политолог Фёдор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что это заметно по риторике Трампа, который пытается переложить ответственность на других.

    «Сваливать ответственность на агрессивного партнёра – не самый выигрышный ход. Если неправда, то просто несолидно. А если правда – значит США не контролируют ход опасного для всего мира военного кризиса, ими же начатого», – добавил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп после ударов Тегерана по заводам СПГ в Катаре заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Напомним, QatarEnergy заявила о ракетных ударах по заводам СПГ в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан в результате ракетной атаки.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:38 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер прокомментировал ситуацию на энергетических рынках в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

    Он отметил, что экстраординарные события последних дней на объектах энергетики региона приведут к неимоверным по масштабам и длительным последствиям, передает ТАСС.

    Миллер выразил мнение, что нынешняя ситуация на международных энергетических рынках характеризуется явной доминацией так называемых быков, то есть игроков, ожидающих роста цен. По его словам, «отдыхают только медведи, а пашут в три пота только быки».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о потрясениях на энергорынках из-за войны вокруг Ирана. Он напомнил о прогнозе Путина о дестабилизации энергорынка из-за Ирана.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    Комментарии (18)
    19 марта 2026, 11:52 • Новости дня
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари назвал удары по иранским полигонам «Южный Парс» безответственным шагом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Арабские страны выразили резкое недовольство действиями США после израильских авиаударов по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По данным издания, правительства ближневосточных государств были возмущены не только атаками на стратегический объект, но и тем, что Вашингтон не смог остановить эти удары.

    Ранее ряд арабских стран активно пытались убедить администрацию президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Сейчас они опасаются, что сами могут стать следующей целью.

    Советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари заявил, что нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном «Южный Парс», являющимся продолжением катарского полигона «Северный» – это опасный и безответственный шаг.

    В арабских странах считают, что подобные действия угрожают стабильности всего региона.

    Объекты нефтяной промышленности этого месторождения подверглись атаке со стороны США и Израиля.

    США пообещали, что Израиль не будет наносить новые удары по иранскому газовому месторождению Южный Парс.

    Сообщалось, что Вашингтон якобы не знал о планах Израиля атаковать газовое месторождение в Иране, а Катар не был причастен к инциденту.

    Компания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе крупнейшему СПГ-комплексу в Рас-Лаффане после ракетной атаки.

    Комментарии (8)
    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    Комментарии (12)
    19 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетная атака на объекты сжиженного природного газа в Катаре ранним утром привела к масштабным пожарам и нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

    Катарская государственная компания заявила о нападении на свои мощности, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети говорится: «QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу».

    Информация о пострадавших среди персонала пока не поступала. Для борьбы с огнем на месте происшествия были задействованы экстренные службы, которые занимались ликвидацией последствий атаки.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее в четверг корпус стражей исламской революции заявил о завершении волны ответных ударов по связанной с США энергетической инфраструктуре.

    Власти Ирана пригрозили уничтожить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке в случае агрессии.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ракетную атаку на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Qatar Energy сообщила о значительном ущербе в результате удара. Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки Израиля на журналистов на юге Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Южном Ливане группа журналистов подверглась атаке Израиля, несмотря на наличие у всех опознавательных жилетов с надписью «Пресса».

    Израильские военные атаковали группу журналистов на мосту на юге Ливана, несмотря на то, что все представители СМИ были одеты в жилеты с надписью «Пресса», сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Корреспондент RT Али Рида заявил: «Израиль намеренно атаковал журналистов на мосту на юге Ливана. Все они были в опознавательных жилетах с надписью "Пресса"». По словам журналиста, атака произошла без предупреждения.

    Ранее в четверг на юге Ливана глава бюро телеканала RT Стив Суини и оператор его съемочной группы получили ранения в результате израильской атаки.

    А накануне при израильском ракетном ударе по жилому дому в центре Бейрута погиб директор политических программ телеканала Al Manar Мухаммед Шари и его жена, а их дети и внуки получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время нападений Израиля в Ливане с 2023 года, по сведениям ООН, погибли не менее десяти репортеров. Ранения получили 15 сотрудников СМИ, в том числе представители Reuters, AFP и Al Jazeera.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетный удар на юге Ливана, в результате которого пострадали корреспондент RT Стив Суини и его оператор.

    По ее мнению, инцидент не является случайным, особенно на фоне гибели около 200 журналистов в Газе за последние месяцы.

    В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что ракета попала не по военному объекту, а в место, где журналисты снимали репортаж. Она пожелала пострадавшим сотрудникам RT скорейшего выздоровления и выразила надежду на реакцию со стороны международных организаций.

    Напомним, глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    В четверг израильская авиация нанесла удары по югу Ливана.

    Комментарии (5)
    19 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Инцидент произошел в небе над центральной частью страны сегодня ночью, в 2.50 по местному времени, передает ТАСС.

    «Стратегический истребитель F-35 враждебной армии США в небе Центрального Ирана сегодня в 02:50 ночи был сбит средствами передовой системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР и получил серьезные повреждения», – сказано в заявлении КСИР, распространенном иранской гостелерадиокомпанией.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее Иран ударил ракетами по израильским НПЗ и флоту США.

    Сообщалось, что ВВС США впервые ударили по Ирану новейшими противобункерными бомбами.

    Комментарии (10)
    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия генсека НАТО Марка Рютте по взаимодействию с Белым домом оказалась под ударом из-за разногласий союзников вокруг обеспечения безопасности в Ормузском проливе, сообщает Politico.

    Война США против Ирана обнажила новые противоречия внутри Альянса. Американский лидер назвал союзников НАТО «очень глупыми» за отказ поддержать его требования по обеспечению безопасности Ормузского пролива и пригрозил пересмотром роли США в Альянсе, сообщает Politico.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как пишет издание, старается действовать по привычной схеме: не критиковать США публично и искать решения за кулисами. Один из дипломатов Альянса заявил: «Он считает, что нечего выигрывать, высказываясь публично».

    Несмотря на давление со стороны США, у НАТО нет полномочий для прямых действий в Иране, а среди союзников отсутствует консенсус по поводу поддержки войны. При этом затягивание конфликта истощает ресурсы, необходимые Альянсу для поддержки Украины и подготовки к возможному противостоянию с Россией. По словам исследователя SIPRI Петера Веземана, использование систем ПВО в регионе приведет к необходимости их замены, что усложнит поставки вооружений Европе.

    Рютте ранее заявлял о «широкой поддержке» действий США и Израиля среди членов НАТО, однако это вызвало резкую критику со стороны Испании. В ответ на вопрос о будущем НАТО, Рютте подчеркнул, что союзники продолжают обсуждать ситуацию по Ормузскому проливу.

    Ограниченные возможности НАТО объясняются отсутствием согласия между странами и тем, что Ближний Восток не входит в зону ответственности Альянса. США пока не выдвигали официальных требований к НАТО, лишь призывая союзников оказать помощь на закрытых встречах. Тем временем Вашингтон уже отвел часть техники с учений в Норвегии, а Британия перебросила эсминец HMS Dragon к Кипру.

    По словам экспертов, европейские страны вынуждены расходовать свои запасы ракет ПВО, что может в ближайшие недели поставить их перед выбором – направлять новые поставки в Персидский залив либо на Украину.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте исключил участие альянса в операции против Ирана.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что поддержка европейцами действий США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
    • Андрей Колесник Андрей Колесник
    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации