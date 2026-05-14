Власти Венесуэлы сообщили о включении отмены санкций в переговоры с США

Родригес сообщила о включении отмены санкций с Венесуэлы в переговоры с США
Снятие санкций с Венесуэлы входит в повестку дня, касающуюся дипломатических отношений боливарианской республики с США и Западом, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
По словам Родригес, вопросы отмены рестрикций стали частью официальных контактов Каракаса с Вашингтоном и европейскими государствами, передает ТАСС.
«Наши усилия по объединению нации с целью отмены санкций входят в дипломатическую повестку дня, касающуюся отношений с правительством США, а также с правительствами западных стран», – сообщила политик.
Родригес добавила, что текущий диалог напрямую затрагивает освобождение местной промышленности от внешнего давления. По ее словам, даже в условиях жесткой блокады государство смогло обеспечить уверенный экономический рост.
Уполномоченный президент выразила уверенность, что после окончательного снятия барьеров страна способна превратиться в мощную экономическую державу. В частности, речь идет о наращивании производства и масштабном экспорте продовольствия.
В апреле власти США отменили персональные санкции против временного президента Венесуэлы Делси Родригес.
В январе Родригес провела телефонный разговор с американским лидером.
До этого Соединенные Штаты запланировали частичное снятие ограничительных мер с южноамериканской республики ради восстановления экономических связей.