МИД: Россия не определилась с предпочтительным кандидатом на пост генсека ООН
Российское внешнеполитическое ведомство продолжает внимательно следить за ходом выдвижения претендентов на должность главы Организации Объединенных Наций, но Москва пока не определилась с предпочтительным кандидатом, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.
Российское внешнеполитическое ведомство продолжает внимательно следить за ходом выдвижения претендентов на должность главы Организации Объединенных Наций, сообщают «Известия». Выборы нового руководителя должны состояться в 2026 году, когда истекут полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша.
«Пока Российская Федерация не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата», – заявил заместитель главы МИД Александр Алимов. Дипломат отметил, что ведомство внимательно следит за процессом. У Москвы остается достаточно времени для принятия окончательного решения.
По словам представителя министерства, российская сторона не исключает появления новых участников предвыборной гонки. Окончательное решение о поддержке конкретного политика будет принято и публично озвучено на более позднем этапе.
Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун сообщил о готовности Пекина поддержать кандидата женского пола.
Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов назвал первостепенной задачей нового руководителя работу над ошибками.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал комплексно подойти к возможной поддержке кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.