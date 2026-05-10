Ольга Андреева
День Победы запустил историю заново
Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Архиепископ Савва (Тутунов)
Русский народ бился, чтобы быть
Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Игорь Мальцев
Германия идет по пути Прибалтики
Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.