    Германия идет по пути Прибалтики

    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    8 мая 2026, 08:40 Мнение

    Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Мы выросли в мире символов. И война символов на самом деле – продолжение боевых действий. На немецкой земле это особенно ярко подтверждается, причем в реально исторических масштабах.

    Неновая новость выглядит так: «Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая». «Не новая» – потому что так происходит уже третий год подряд. Три года подряд страна, которая ввергла Европу в катастрофу, подняв на свои флагштоки символ Hakenkreuz, и получила полный разгром от Красной армии, уничтожает советские символы именно в День Победы.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде. «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Если раньше они мотивировали все тем, что нечастные украинские беженцы будут недовольны любым русским символом в День Победы, то теперь уже палятся откровенно. Просто немцев корежит от любого напоминания не только о собственных преступлениях, но и об их историческом проигрыше.

    Они даже не понимают (а если понимают, то еще хуже), что идут по пути, который так или иначе заканчивается прибалтизацией. Ну, или украинизацией, если им больше нравится. Тотальной войной с советскими символами, мемориалами и, собственно, с самой историей. Сказав «а», рано или поздно скажешь «б». Сегодня запрещаешь символы, завтра – сносишь мемориалы советским воинам. Потому что они теперь не освободители, а «оккупанты».

    Кстати, в Германии давно уже запускают такую тему: американцы – освободители, русские – оккупанты. Правда, почему СССР вывел из Германии почти полмиллиона бойцов, а американцы до сих пор располагаются там на военных базах, как дома, стараются не вспоминать вообще.

    Мне как-то посчастливилось оказаться на Бессмертном полку в Берлине. В то время, когда официально русского человека нельзя было ни оскорблять, ни дискриминировать по национальному признаку. Это было, типа, некрасиво и отдавало нацизмом. И это шествие было реально огромно и прекрасно. И очень-очень позитивно и празднично. Естественно, тогда в одних рядах шли не только русские. Я уверен, что там были и украинцы, которые тогда еще делали вид, что ничем не отличаются от русских.

    Но с тех пор случилось как минимум две вещи, которые привели к сегодняшним решениям о запрете советской символики в День Победы. И это не СВО вообще.

    Первое: немцы запустили специализированный быстрый поиск по архивам – был ли твой дед/прадед членом преступной организации НСДАП. И немцы пошли проверять. То, что они узнали, сначала повергло их в шок – потому что огромное количество, большинство дедушек современных немцев оказались тупо нацистами. И тогда пошла обратная волна –«ну да, нацист, а что в этом особенного, время было такое». А потом вжух – и подписываем полицейский указ о запрете символики страны и армии, которая победила нацистов-дедушек. Как они посмели, восточные варвары! Эта метаморфоза произошла буквально на наших глазах. И к СВО, повторю, не имела никакого отношения.

    А второе явление более очевидное: установка нынешнего правительства Германии на военный конфликт с Россией. Немцев каждый день накачивают на предмет новой войны с нами. Газеты и лично Мерц с Писториусом стараются на полную катушку. Называют разные даты – от 2027 года до 2030-го, но утверждают, что это неизбежно. 

    Это вносит в общественную жизнь стойкий запашок реваншизма.

    Милитаризация Германии идет полным ходом. И можно было бы сказать – Германия суверенная страна, что хочет, то и делает со своей экономикой и со своей армией. Но проблема в том, что Германия не является полностью суверенной страной. Она связана множеством договоров и ограничений со стороны стран-победительниц 1945 года. Именно эти страны поставили ограничения и по количеству штыков в новой демократической армии ФРГ, и по многим другим параметрам. И эти законы, например, ставят порог списочного состава Бундесвера – 450 тыс. человек. Но под разговоры о неминуемой агрессии со стороны России, например, немецкое государство готовится возвращать призывную армию. И теперь, например, гражданин ФРГ мужского пола возрастом до 47 лет обязан поставить в известность, а также, как подразумевается – получить разрешение на выезд за границу на срок более 3 месяцев. Правда, любопытно?

    А дальше – еще красивей. Мерц, даже будучи самым непопулярным канцлером с послевоенного времени, внезапно в открытую начинает обсуждать тему не только размещения на своей территории ядерного оружия, но и, внимание – разработки собственного ядерного оружия. Сказал бы он это Рузвельту со Сталиным – было бы очень интересно посмотреть, что бы с ним стало. Потому что Германия и ядерное оружие с некоторых пор – антонимы. Не говоря уже о Договоре о нераспространении ядерного оружия от 12 июня 1968 года. Но в ход идет все та же демагогия о России, которая обязательно нападет на Германию вот-вот, может быть, в ближайшую субботу. И ужасные вещи, которые навязывают своему народу немецкие политики, уже и выглядят не так уж и ужасно. Ну, на это надеются такие персонажи, как Мерц с министром обороны Писториусом. И, опять-таки – при полной поддержке «независимых СМИ».

    Так что вообще ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации