Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Внучку экс-мэра Самары Тархова отдали под суд за убийство деда
Прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова в отношении его внучки Екатерины Тарховой, сообщили в Генпрокуратуре.
Прокуратура Самарской области завершила расследование громкого уголовного дела о гибели бывшего главы Самары Тархова и его жены, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства
В совершении преступления подозревают родную внучку погибших Екатерину Тархову.
Помимо лишения жизни двух человек, фигурантке вменяют надругательство над телами, мошенничество, кражу и подделку документов. Вместе с ней на скамье подсудимых окажется 79-летняя Таисия Киселева.
Вскоре материалы направят в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внучка бывшего мэра Самары призналась в убийстве своих родственников. Позже Следственный комитет добавил в дело статью о незаконном обращении с телами умерших. Самарский областной суд оставил фигурантку под стражей.