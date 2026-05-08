Внучку экс-мэра Самары Тархова отдали под суд за убийство деда

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокуратура Самарской области завершила расследование громкого уголовного дела о гибели бывшего главы Самары Тархова и его жены, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства

В совершении преступления подозревают родную внучку погибших Екатерину Тархову.

Помимо лишения жизни двух человек, фигурантке вменяют надругательство над телами, мошенничество, кражу и подделку документов. Вместе с ней на скамье подсудимых окажется 79-летняя Таисия Киселева.

Вскоре материалы направят в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внучка бывшего мэра Самары призналась в убийстве своих родственников. Позже Следственный комитет добавил в дело статью о незаконном обращении с телами умерших. Самарский областной суд оставил фигурантку под стражей.