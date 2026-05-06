    Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 20:41 • Справки

    Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    Закон о тишине в России в 2026 году – есть ли единые правила

    Единого федерального закона о тишине в России нет. Нормы устанавливают местные власти – каждый регион самостоятельно определяет часы, когда можно шуметь, делать ремонт или громко слушать музыку, а когда необходимо соблюдать тишину. Попытки принять единый федеральный закон предпринимались, но на сегодняшний день такого документа не существует. Поэтому правила могут сильно отличаться даже в соседних регионах и важно знать нормы именно своего субъекта Федерации.

    До скольких можно шуметь в квартире по закону

    Несмотря на отсутствие единого федерального закона, существуют общие ориентиры, которых придерживаются большинство регионов. Ночное время, когда шуметь запрещено, в большинстве регионов длится с 22:00–23:00 до 07:00–08:00. Однако есть и существенные различия: в Московской области ночные ограничения начинаются уже в 21:00, а в Москве – только в 23:00.

    Отдельно регулируются ремонтные работы. Во многих регионах на ремонт действуют более строгие ограничения, чем на бытовой шум. Например, в Москве ремонт запрещен с 19:00 до 09:00, в воскресенье и праздничные дни. В некоторых регионах также действует дневной «тихий час» – обычно с 13:00 до 15:00.

    Часы тишины в Москве в 2026 году

    В Москве действуют собственные нормы, регулирующие соблюдение тишины. Ночное время, когда шуметь запрещено, длится с 23:00 до 07:00.

    Ограничения на ремонтные работы: запрещено проводить переустройство, перепланировку и иные ремонтные работы в многоквартирном доме с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00, в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключение сделано для новых домов: в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию ремонтные работы разрешены без указанных ограничений.

    Что считается нарушением: использование телевизоров, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, производство ремонтных и строительных работ.

    Штрафы в Москве в 2026 году:

    • Для граждан – от 1000 до 2000 рублей

    • Для должностных лиц – от 4000 до 8000 рублей

    • Для юридических лиц – от 40 до 80 тыс. рублей

    Закон о тишине в Московской области: часы, «тихий час», штрафы

    В Московской области действуют более строгие нормы по сравнению со столицей.

    Ночные ограничения: в будние дни (с понедельника по пятницу) шуметь запрещено с 21:00 до 08:00; в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00.

    «Тихий час»: в Московской области действует дневной перерыв – с 13:00 до 15:00, когда также запрещено шуметь. Это так называемый тихий час для детей и пожилых граждан.

    Ограничения на ремонтные работы: в будние дни ремонт запрещен с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00; в выходные дни – с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00; в воскресенье и нерабочие праздничные дни – круглосуточно. После шести месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет ремонт дополнительно запрещен с 19:00 до 09:00 в будни, с 19:00 до 10:00 в субботу.

    Что запрещено: использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.

    Штрафы в Московской области в 2026 году:

    • Для граждан при первом нарушении – от 1000 до 3000 рублей

    • При повторном нарушении в течение года – 4000 рублей

    • При третьем и последующих нарушениях – 5000 рублей

    • Для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей

    • Для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей

    Закон о тишине в Санкт-Петербурге

    В Санкт-Петербурге также действуют свои нормы. Ночное время: шуметь запрещено с 22:00 до 08:00. В выходные и нерабочие праздничные дни действуют дополнительные ограничения: с 08:00 до 12:00 запрещены ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы.

    Что запрещено: любые действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах: использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные работы.

    Штрафы в Санкт-Петербурге в 2026 году:

    • Для граждан – от 500 до 5000 рублей

    • Для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей

    • Для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей

    Что считается шумом по закону

    Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума в дневное время (с 07:00 до 23:00) составляет 55 децибел, в ночное время – 45 децибел.

    Для понимания: 45 децибел – это уровень спокойного разговора, тихий гул работающего холодильника или шум воды из крана. 55 децибел создает негромкая работа стиральной машины или ровный звук проезжающего вдалеке автомобиля. 80 децибел – это крики, работа мотоцикла без глушителя или перфоратор в соседней квартире.

    На практике наказывают чаще не за превышение децибел, а за сам факт шумных действий в запрещенное время: ремонт, музыку, крики. На санитарные нормы ссылаются, если шумит вентиляция кафе или оборудование магазина – замеры в этом случае делает Роспотребнадзор.

    Когда можно шуметь – исключения из закона

    Закон о тишине не распространяется на следующие случаи: действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций; неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан; действия при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий; проведение культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами власти.

    Кроме того, в новых домах (в течение полутора лет со дня ввода в эксплуатацию) действуют послабления на проведение ремонтных работ. Бытовые звуки – например, плач ребенка или шум воды – также не считаются нарушением.

    Что делать, если шумят соседи – пошаговая инструкция

    Шаг 1. Попробовать договориться. Прежде чем обращаться в инстанции, стоит попытаться решить вопрос мирно. Часто соседи могут не осознавать, что создают дискомфорт.

    Шаг 2. Зафиксировать нарушение. Запишите дату, время и характер шума. Желательно иметь видео- или аудиозапись, а также свидетелей.

    Шаг 3. Вызвать полицию. Если соседи шумят в ночное время или в часы тишины, можно вызвать наряд полиции по номеру 102. Сотрудники полиции обязаны отреагировать и составить протокол.

    Шаг 4. Обратиться в административную комиссию. В некоторых регионах (например, в Московской области) за соблюдением тишины следят специальные административные комиссии.

    Шаг 5. Обратиться в Роспотребнадзор. Если шумит не сосед, а например, вентиляция магазина или оборудование кафе, нужно жаловаться в Роспотребнадзор – там проведут замеры уровня шума.

    Шаг 6. Подать в суд. Если нарушения носят систематический характер и мирные способы не помогают, можно обратиться в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

    Можно ли выселить шумных соседей

    Выселение – крайняя мера, предусмотренная Жилищным кодексом РФ. Оно возможно только при систематических нарушениях прав соседей, которые делают невозможным совместное проживание в одном доме. На практике выселить собственника квартиры крайне сложно, но возможно, если речь идет о нанимателе муниципального жилья. Для этого необходимо решение суда и неоднократные подтвержденные факты нарушений.

    Закон о тишине в частном доме и на даче

    Режим тишины касается и дач, и частного сектора, однако единых федеральных правил нет – нужно ориентироваться на нормы своего региона и правила СНТ. Шум в запрещенное время необходимо зафиксировать – записать видео и время, а затем обратиться к председателю СНТ, в полицию или администрацию. Например, в Забайкальском крае режим тишины действует с 22:00 до 07:00 и распространяется в том числе на территории садоводческих и дачных объединений. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 2000 до 4000 рублей, при повторном нарушении – до 5000 рублей.

    Частые вопросы

    До скольких можно слушать музыку в квартире?
    В Москве – до 23:00, в Московской области – до 21:00 в будни и до 22:00 в выходные. После этого времени громкая музыка считается нарушением закона о тишине.

    Можно ли делать ремонт в выходные?
    В Москве ремонт запрещен в воскресенье и праздничные дни. В Московской области ремонт запрещен круглосуточно в воскресенье и в нерабочие праздничные дни. В Санкт-Петербурге в выходные и праздничные дни с 08:00 до 12:00 запрещены ремонтные и строительные работы.

    Есть ли «тихий час» днем?
    Да, в некоторых регионах. В Москве и Московской области действует запрет на шумные работы с 13:00 до 15:00.

    Что делать при шуме ночью?
    Вызвать полицию по номеру 102. Сотрудники полиции обязаны прибыть на вызов и составить протокол о нарушении тишины.

    Какие доказательства нужны для суда?
    Для обращения в суд понадобятся видеозаписи, аудиозаписи, показания свидетелей, копии заявлений в полицию и ответы из правоохранительных органов. Чем больше документальных подтверждений, тем выше шансы на положительное решение.

    Главное о законе о тишине в 2026 году

    Единого федерального закона о тишине в России нет – правила устанавливают регионы. В Москве шуметь запрещено с 23:00 до 07:00, ремонт – с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздники. В Московской области ночные ограничения строже: с 21:00 до 08:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Действует «тихий час» с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге шуметь запрещено с 22:00 до 08:00, а по выходным с 08:00 до 12:00 нельзя проводить ремонтные работы.

    Штрафы для граждан в Москве – до 2000 рублей, в Московской области – до 3000 рублей (при повторных нарушениях – до 5000 рублей), в Санкт-Петербурге – до 5000 рублей. При систематическом шуме можно вызывать полицию, обращаться в административную комиссию или суд.

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

