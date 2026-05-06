Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

Tекст: Ольга Никитина

Закон о тишине в России в 2026 году – есть ли единые правила

Единого федерального закона о тишине в России нет. Нормы устанавливают местные власти – каждый регион самостоятельно определяет часы, когда можно шуметь, делать ремонт или громко слушать музыку, а когда необходимо соблюдать тишину. Попытки принять единый федеральный закон предпринимались, но на сегодняшний день такого документа не существует. Поэтому правила могут сильно отличаться даже в соседних регионах и важно знать нормы именно своего субъекта Федерации.

До скольких можно шуметь в квартире по закону

Несмотря на отсутствие единого федерального закона, существуют общие ориентиры, которых придерживаются большинство регионов. Ночное время, когда шуметь запрещено, в большинстве регионов длится с 22:00–23:00 до 07:00–08:00. Однако есть и существенные различия: в Московской области ночные ограничения начинаются уже в 21:00, а в Москве – только в 23:00.

Отдельно регулируются ремонтные работы. Во многих регионах на ремонт действуют более строгие ограничения, чем на бытовой шум. Например, в Москве ремонт запрещен с 19:00 до 09:00, в воскресенье и праздничные дни. В некоторых регионах также действует дневной «тихий час» – обычно с 13:00 до 15:00.

Часы тишины в Москве в 2026 году

В Москве действуют собственные нормы, регулирующие соблюдение тишины. Ночное время, когда шуметь запрещено, длится с 23:00 до 07:00.

Ограничения на ремонтные работы: запрещено проводить переустройство, перепланировку и иные ремонтные работы в многоквартирном доме с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00, в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключение сделано для новых домов: в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию ремонтные работы разрешены без указанных ограничений.

Что считается нарушением: использование телевизоров, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, производство ремонтных и строительных работ.

Штрафы в Москве в 2026 году:

Для граждан – от 1000 до 2000 рублей

Для должностных лиц – от 4000 до 8000 рублей

Для юридических лиц – от 40 до 80 тыс. рублей

Закон о тишине в Московской области: часы, «тихий час», штрафы

В Московской области действуют более строгие нормы по сравнению со столицей.

Ночные ограничения: в будние дни (с понедельника по пятницу) шуметь запрещено с 21:00 до 08:00; в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00.

«Тихий час»: в Московской области действует дневной перерыв – с 13:00 до 15:00, когда также запрещено шуметь. Это так называемый тихий час для детей и пожилых граждан.

Ограничения на ремонтные работы: в будние дни ремонт запрещен с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00; в выходные дни – с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00; в воскресенье и нерабочие праздничные дни – круглосуточно. После шести месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет ремонт дополнительно запрещен с 19:00 до 09:00 в будни, с 19:00 до 10:00 в субботу.

Что запрещено: использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.

Штрафы в Московской области в 2026 году:

Для граждан при первом нарушении – от 1000 до 3000 рублей

При повторном нарушении в течение года – 4000 рублей

При третьем и последующих нарушениях – 5000 рублей

Для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей

Для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей

Закон о тишине в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге также действуют свои нормы. Ночное время: шуметь запрещено с 22:00 до 08:00. В выходные и нерабочие праздничные дни действуют дополнительные ограничения: с 08:00 до 12:00 запрещены ремонтные, строительные, погрузочно-разгрузочные работы.

Что запрещено: любые действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах: использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости, игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные работы.

Штрафы в Санкт-Петербурге в 2026 году:

Для граждан – от 500 до 5000 рублей

Для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей

Для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей

Что считается шумом по закону

Согласно санитарным нормам, допустимый уровень шума в дневное время (с 07:00 до 23:00) составляет 55 децибел, в ночное время – 45 децибел.

Для понимания: 45 децибел – это уровень спокойного разговора, тихий гул работающего холодильника или шум воды из крана. 55 децибел создает негромкая работа стиральной машины или ровный звук проезжающего вдалеке автомобиля. 80 децибел – это крики, работа мотоцикла без глушителя или перфоратор в соседней квартире.

На практике наказывают чаще не за превышение децибел, а за сам факт шумных действий в запрещенное время: ремонт, музыку, крики. На санитарные нормы ссылаются, если шумит вентиляция кафе или оборудование магазина – замеры в этом случае делает Роспотребнадзор.

Когда можно шуметь – исключения из закона

Закон о тишине не распространяется на следующие случаи: действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций; неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан; действия при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий; проведение культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами власти.

Кроме того, в новых домах (в течение полутора лет со дня ввода в эксплуатацию) действуют послабления на проведение ремонтных работ. Бытовые звуки – например, плач ребенка или шум воды – также не считаются нарушением.

Что делать, если шумят соседи – пошаговая инструкция

Шаг 1. Попробовать договориться. Прежде чем обращаться в инстанции, стоит попытаться решить вопрос мирно. Часто соседи могут не осознавать, что создают дискомфорт.

Шаг 2. Зафиксировать нарушение. Запишите дату, время и характер шума. Желательно иметь видео- или аудиозапись, а также свидетелей.

Шаг 3. Вызвать полицию. Если соседи шумят в ночное время или в часы тишины, можно вызвать наряд полиции по номеру 102. Сотрудники полиции обязаны отреагировать и составить протокол.

Шаг 4. Обратиться в административную комиссию. В некоторых регионах (например, в Московской области) за соблюдением тишины следят специальные административные комиссии.

Шаг 5. Обратиться в Роспотребнадзор. Если шумит не сосед, а например, вентиляция магазина или оборудование кафе, нужно жаловаться в Роспотребнадзор – там проведут замеры уровня шума.

Шаг 6. Подать в суд. Если нарушения носят систематический характер и мирные способы не помогают, можно обратиться в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Можно ли выселить шумных соседей

Выселение – крайняя мера, предусмотренная Жилищным кодексом РФ. Оно возможно только при систематических нарушениях прав соседей, которые делают невозможным совместное проживание в одном доме. На практике выселить собственника квартиры крайне сложно, но возможно, если речь идет о нанимателе муниципального жилья. Для этого необходимо решение суда и неоднократные подтвержденные факты нарушений.

Закон о тишине в частном доме и на даче

Режим тишины касается и дач, и частного сектора, однако единых федеральных правил нет – нужно ориентироваться на нормы своего региона и правила СНТ. Шум в запрещенное время необходимо зафиксировать – записать видео и время, а затем обратиться к председателю СНТ, в полицию или администрацию. Например, в Забайкальском крае режим тишины действует с 22:00 до 07:00 и распространяется в том числе на территории садоводческих и дачных объединений. За нарушение предусмотрены штрафы для граждан от 2000 до 4000 рублей, при повторном нарушении – до 5000 рублей.

Частые вопросы

До скольких можно слушать музыку в квартире?

В Москве – до 23:00, в Московской области – до 21:00 в будни и до 22:00 в выходные. После этого времени громкая музыка считается нарушением закона о тишине.

Можно ли делать ремонт в выходные?

В Москве ремонт запрещен в воскресенье и праздничные дни. В Московской области ремонт запрещен круглосуточно в воскресенье и в нерабочие праздничные дни. В Санкт-Петербурге в выходные и праздничные дни с 08:00 до 12:00 запрещены ремонтные и строительные работы.

Есть ли «тихий час» днем?

Да, в некоторых регионах. В Москве и Московской области действует запрет на шумные работы с 13:00 до 15:00.

Что делать при шуме ночью?

Вызвать полицию по номеру 102. Сотрудники полиции обязаны прибыть на вызов и составить протокол о нарушении тишины.

Какие доказательства нужны для суда?

Для обращения в суд понадобятся видеозаписи, аудиозаписи, показания свидетелей, копии заявлений в полицию и ответы из правоохранительных органов. Чем больше документальных подтверждений, тем выше шансы на положительное решение.

Главное о законе о тишине в 2026 году

Единого федерального закона о тишине в России нет – правила устанавливают регионы. В Москве шуметь запрещено с 23:00 до 07:00, ремонт – с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздники. В Московской области ночные ограничения строже: с 21:00 до 08:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Действует «тихий час» с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге шуметь запрещено с 22:00 до 08:00, а по выходным с 08:00 до 12:00 нельзя проводить ремонтные работы.

Штрафы для граждан в Москве – до 2000 рублей, в Московской области – до 3000 рублей (при повторных нарушениях – до 5000 рублей), в Санкт-Петербурге – до 5000 рублей. При систематическом шуме можно вызывать полицию, обращаться в административную комиссию или суд.