США заявили о готовности возобновить проведение судов через Ормузский пролив

США заявил о готовности возобновить проведение судов через Ормузский пролив

Tекст: Катерина Туманова

«Я считаю, что «Проект Свобода» хорош, но у нас есть и другие способы это реализовать. Возможно, мы вернёмся к «Проекту Свобода», если ничего не произойдёт, но это будет «Проект Свобода плюс», то есть «Проект Свобода», плюс другие вещи», – приводит CNN слова Трампа.

Центральное командование США объявило о операции в воскресенье, 3 мая, назвав её попыткой «восстановить свободу навигации» в Ормузьком проливе. Детали оставались неясными, но американский чиновник тогда заявил CNN, что это не была миссия по сопровождению.

Во вторник Трамп внезапно приостановил операцию, заявив в посте Truth Social, что был достигнут «Великий прогресс» в соглашении о прекращении войны, которое парализовало движение в проливе.

Он сказал, что пауза будет длиться «короткое время, чтобы узнать, можно ли будет окончательно заключить и подписать Соглашение». Такого соглашения пока не достигнуто, и США ждут нового предложения от Ирана.

Отвечая на вопрос корреспондента CNN, получил ли он ответ от Ирана, Трамп сказал, что США «предположительно получат письмо сегодня вечером». На вопрос, считает ли он, что иранцы затягивают переговоры, президент США ответил, «Мы скоро это выясним».

Напомним, американский истребитель 7 мая атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

