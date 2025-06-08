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Пентагон в ходе расследования выявил свою вину в распространении слухов об НЛО
Инициированное Конгрессом США расследование, которое провели в Пентагоне, установило, что военное ведомство само занималось распространением слухов о неопознанных летающих объектах, пишет Wall Street Journal.
«Американские военные сфабриковали доказательства существования инопланетных технологий и пустили слухи, чтобы скрыть реальные секретные оружейные программы», – пишет Wall Street Journal.
Издание заявило, что одно из отделений Пентагона потратило несколько месяцев на расследование теорий заговора о секретных вашингтонских программах по борьбе с НЛО. В результате в Пентагоне «обнаружили шокирующую правду» – как минимум одна из этих теорий была спровоцирована Пентагоном.
По данным издания, в 1980-х годах один из офицеров ВВС США посетил бар неподалеку от секретного объекта «Зона 51» в Неваде. Он передал владельцу заведения фотографии, на которых якобы были изображены летающие тарелки, пишет «Московский комсомолец».
Фотографии быстро распространились по всей стране, вызвав волну обсуждений. Эксперты связывают фальсификацию со стремлением Пентагона скрыть от СССР реальные программы по созданию секретного оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений Пентагона за 2024 год сообщалось, что из 118 изученных случаев аномальных явлений все оказались обычными объектами, а свидетельств внеземных существ и технологий не найдено.
В предыдущей администрации США заявляли, что президент Джо Байден со всей серьезностью относился к сообщениям об НЛО, в противном случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис указанного управления.