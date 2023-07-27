Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО

Белый дом: Байден серьезно относится к НЛО и прилагает усилия к сбору данных и разгадке

Tекст: Ольга Никитина

Кирби сообщил, что по поручению американского лидера военное ведомство подключилось к анализу данных и сбору сообщений о неопознанных летающих объектах, а также созданию системы, которая позволит разобраться, «с чем мы имеем дело», передает РИА «Новости».

Так спикер Белого дома прокомментировал слушания в Конгрессе с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов, которые утверждали, что сталкивались с объектами, вероятно, внеземного происхождения.

Граш в ходе слушаний заявил, что американские власти десятилетиями скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. О существовании «внеземной активности» Вашингтон, по его словам, знает с 1930-х годов. На вопрос о том, известно ли ему о контактах американского правительства с «внеземным разумом», бывший разведчик не ответил, сославшись на то, информация засекречена.

Отставной сотрудник разведки сообщил, что лично общался с чиновниками, которые знали о наличии летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов, сообщил он в ходе слушаний, был извлечен «биологический материал». По его утверждению, биоматериал был «внеземным», передает ТАСС.