Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.20 комментариев
Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО
Белый дом: Байден серьезно относится к НЛО и прилагает усилия к сбору данных и разгадке
Президент США Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям об НЛО, в противном случае он не давал бы Пентагону поручение создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби сообщил, что по поручению американского лидера военное ведомство подключилось к анализу данных и сбору сообщений о неопознанных летающих объектах, а также созданию системы, которая позволит разобраться, «с чем мы имеем дело», передает РИА «Новости».
Так спикер Белого дома прокомментировал слушания в Конгрессе с участием отставного сотрудника разведки Дэвида Граша и двух бывших военных пилотов, которые утверждали, что сталкивались с объектами, вероятно, внеземного происхождения.
Граш в ходе слушаний заявил, что американские власти десятилетиями скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. О существовании «внеземной активности» Вашингтон, по его словам, знает с 1930-х годов. На вопрос о том, известно ли ему о контактах американского правительства с «внеземным разумом», бывший разведчик не ответил, сославшись на то, информация засекречена.
Отставной сотрудник разведки сообщил, что лично общался с чиновниками, которые знали о наличии летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Из некоторых таких объектов, сообщил он в ходе слушаний, был извлечен «биологический материал». По его утверждению, биоматериал был «внеземным», передает ТАСС.