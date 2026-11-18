Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?0 комментариев
Народ сето потребовал компенсаций за закрытие границы Эстонии с Россией
Народ сето потребовал от Таллина компенсаций за закрытие границы с Россией
Совет старейшин конгресса малой народности сето направил обращение премьер-министру Эстонии Кристену Михалу с требованием выплатить компенсации в случае закрытия пограничных пунктов на границе с Россией, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Совет старейшин конгресса сето обратился к эстонскому премьер-министру Кристену Михалу с призывом компенсировать волости Сетомаа убытки от намечающейся блокировки сообщения с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.
Авторы документа пожаловались, что руководство страны не обсуждало с ними свои планы, и люди узнали о грядущем закрытии пунктов пропуска из прессы. В ассоциации потребовали согласовывать любые действия на исторической территории народа с Советом старейшин.
«Мы считаем, что если необходимо закрыть пограничные переходы из-за угроз безопасности, это решение должно незамедлительно сопровождаться разработкой и реализацией пакета компенсаций», – говорится в обращении.
В конгрессе предупредили, что прекращение приграничного движения нанесет прямой экономический урон местным компаниям. В результате в Сетомаа упадет общая деловая активность и покупательная способность граждан, а у муниципалитета не хватит средств на оказание базовых услуг, что неизбежно спровоцирует отток населения из региона.
Исторически исповедующая православие народность сето проживает в приграничных районах Псковской области и Эстонии, где насчитывает от нескольких тысяч до 10 тыс. человек. В республике они не имеют статуса национального меньшинства, однако местный Союз волостей поддерживает традиции, уникальный диалект и трансграничные связи с российской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава эстонского государства Юлле Мадизе заявила о необходимости провести тщательный анализ последствий перед принятием решения о закрытии границы с Россией.
В понедельник премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.
В воскресенье министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о планах республики закрыть все пункты пропуска с 1 декабря.