Tекст: Алексей Дегтярёв

Сделка позволит интегрировать космические мощности Европы и выведет Iceye на рынок производства ракет в США. Iceye также планирует инвестировать 1 млрд евро в Avio в Италии в течение пяти лет для расширения клиентской базы ракеты Vega, пишет Defense News.

«Потребность Европы в суверенных космических и оборонных возможностях растет. Создание промышленных мощностей для удовлетворения этого спроса занимает годы, что делает критически важным инвестировать сейчас», – заявили в Iceye.

Правительство Финляндии поддержало предложение. Avio сообщила, что начала рассматривать заявку. Глава итальянской государственной оборонной группы Leonardo, владеющей 18% акций Avio, назвал предложение приятным сюрпризом.

Avio производит твердотопливные ракетные двигатели и недавно начала строительство завода в США для производства ракетных систем совместно с Lockheed Martin и Raytheon.

Сделка потребует одобрения правительств Италии и США. Iceye планирует провести поглощение через свою итальянскую «дочку» Iris 2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финская компания Patria намеревалась инвестировать почти 8 млн евро в строительство завода по производству боевых машин пехоты в Латвии.

В сентябре Эстония так и не получила от итальянской компании ракеты для украинской армии, за которые перевела аванс в 70 млн евро.

В мае ракета-носитель Vega-C с совместным европейско-китайским исследовательским спутником SMILE стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.