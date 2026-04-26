    Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта
    26 апреля 2026, 10:44 Мнение

    Анна Сытник Анна Сытник

    генеральный директор АНО «Колаборатория»

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Названо сырье, которое есть только у России

    40 лет назад произошла катастрофа, поразившая весь мир – авария на Чернобыльской АЭС. Чернобыль стал трагическим культурным символом, синонимом технологической самоуверенности, кризиса управления и позднего осознания того, что сложная система вышла за пределы человеческого контроля. Тем не менее, история знала техногенные катастрофы не менее страшные, а по числу жертв и куда более тяжелые. Почему же именно Чернобыль оказался ударом по вере в управляемость прогресса как такового?

    Авария произошла в молодой, стратегической и идеологически нагруженной отрасли, вокруг которой десятилетиями строился образ будущего, силы и модернизации. Атом обещал почти безграничную энергию и новый уровень цивилизационного могущества. Поэтому сбой оказался не только инженерной катастрофой, но и крахом доверия к самой модели технологического оптимизма.

    Сегодня «все и сразу» нам обещает искусственный интеллект (ИИ). Эта сфера переживает фазу, в которой атомная отрасль находилась в середине XX века: технологическая гонка, огромные ожидания, мобилизация государств, бизнеса и науки, вера в универсальность решения. И пока что мы еще не знаем, что может стать для нас «Чернобылем» искусственного интеллекта, и достаточно ли нам будет одной катастрофы, чтобы осознать все минусы опережающего развития без оглядки на безопасность.

    История показывает, что самый опасный момент наступает тогда, когда сложная система уже приобрела власть над обществом, но культура контроля над ней не успела сформироваться. Причина аварии на ЧАЭС была комплексной, однако один ее элемент особенно важен – эксперимент по проверке режима выбега турбогенератора проводился ночью не случайно. Днем остановку блока отложили из-за требований энергосистемы: стране нужна была электроэнергия, и соображения поддержания выработки взяли верх над соображениями безопасности.

    Современная логика глобальной гонки за лидерство в области ИИ наступает на те же грабли. И если задумываться о возможном чернобыльском сценарии для ИИ, он может быть связан с целым набором факторов.

    В первую очередь, в ущерб требованиям экологической и промышленной безопасности ускоренно строится новая энергоемкая инфраструктура дата-центров. А ведь от их внезапного отключения могут пострадать гораздо больше людей, чем от локальной катастрофы на АЭС – остановятся критически важные для жизни онлайн-системы, к примеру, больниц. Так, после пожара в государственном дата-центре Южной Кореи в сентябре 2025 года были затронуты сотни систем, а государственные данные утеряны навсегда. Датацентры, как и АЭС, становятся новой стратегической военной целью. В марте 2026 года иранские удары повредили объекты Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне, что стало опасным прецедентом.

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос? К примеру, SpaceX в апреле 2026 года подалась на IPO, усилившись планом Маска профинансировать запуск до 1 млн спутников-дата-центров, чтобы обойти земные ограничения по энергии и площадям под строительство. В случае такого уплотнения низкой околоземной орбиты риски столкновений с возникновением каскадного эффекта стремительно растут.

    Однако инфраструктура лишь одна сторона проблемы. Гораздо большую угрозу представляет возможный кризис управления, то есть несоответствие между скоростью внедрения технологий и институционального взросления общества. Проще говоря, модели умнеют быстрее, чем мы.

    Наибольшие риски концентрируются в военной сфере, где алгоритмическая рекомендация, формально санкционированная человеком, но фактически не проверенная им, может привести к применению силы с необратимыми политическими последствиями. Проблема не в «восстании машины», а в том, что человек уже не успевает осмысленно контролировать предложенное ею решение.

    Последние военные операции показывают: коммерческие ИИ-системы все глубже входят в процесс боевого управления – от анализа разведданных и приоритизации целей до моделирования действий и оценки последствий удара. В сочетании с беспилотными платформами и высокоточными средствами поражения это сжимает время принятия решений до предела. Израильский опыт применения систем Lavender и The Gospel в Иране демонстрирует, что скорость алгоритмической обработки уже опережает возможности содержательной человеческой проверки и уносит невинные человеческие жизни.

    Из этого следует проблема размывания ответственности. Когда решение вырабатывается на стыке модели, данных, программной инфраструктуры, подрядчиков, операторов и институционального давления, становится все труднее ответить на вопрос: кто именно виноват в ошибке? Разработчик? Поставщик данных? Заказчик? Руководитель, который утвердил внедрение? Человек, который формально нажал последнюю кнопку? Мы до сих пор не знаем ответы на эти вопросы, что не останавливает нас в повсеместном внедрении ИИ.

    Но даже если система внешне выглядит рациональной и контролируемой, внутри нее могут быть скрытые перекосы, которые становятся видны только при стресс-тесте. К этому относится предвзятость моделей в критических решениях. Исследования «моральности» ИИ вроде KillBench показывают, что большие языковые модели могут демонстрировать устойчивые смещения даже там, где сами описывают свой выбор как «нейтральный» или «случайный». Согласно результатам более 1 млн экспериментов по 20 сценариям на шести языках, при прочих равных условиях все протестированные 15 моделей ведущих провайдеров чаще принимали решение в пользу «устранения» персонажа, обозначенного как россиянин, чем представителей других национальностей из предложенного набора.

    Регулярно выходят и ИИ-модели, несущие новые риски. Совсем недавно американская компания Anthropic создала ИИ-модель, способную вывести кибервойну на небывалый уровень эскалации. Большая языковая модель под названием Mythos обладает такой мощностью, что может в кратчайшие сроки находить явные и скрытые уязвимости в коде лучше, чем любой самый обученный специалист. О своей версии хакерской модели GPT 5.4 Cyber объявила и OpenAI. Это ставит под угрозу всю существующую систему кибербезопасности. Под удар попадают даже самые совершенные программы и приложения. Те же ИТ-решения, которые только вышли на рынок и еще находятся на стадии доработки, оказываются наиболее уязвимы перед Mythos. В случае России объектами кибератак ИИ могут оказаться приложение Госуслуги или же национальный мессенджер Max.

    Инфраструктура ИИ, которая обещает ускорить разработку лекарств, потенциально способна ускорить и движение к более опасным формам биологического риска, если доступ к данным, моделям и режимам их использования останется слабо регулируемым. «Новым Чернобылем» может быть прецедент, когда искусственный интеллект впервые сыграет заметную роль в проектировании или распространении биологического оружия.

    На днях OpenAI представила специализированную модель GPT-Rosalind для биомедицинских исследований. Она позиционируется как инструмент для работы в биологии, разработке лекарств и так называемой трансляционной медицине, то есть в области, где научные результаты переводятся в практическое лечение. Но чем лучше ИИ-системы умеют работать с генетическими последовательностями, белками, мутациями и результатами экспериментов, тем выше вероятность того, что открытая научная инфраструктура начнет выполнять двойную функцию – поддерживать исследования и одновременно снижать барьер для потенциально опасных разработок. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), которой в прошлом году исполнилось 50 лет, не учитывает эти новые риски.

    Высока вероятность и масштабного финансового обрушения, если решения, принимаемые на основе ИИ, одновременно усилят панику, ускорят ошибки и сделают кризис быстрее, чем его успеют остановить регуляторы. Особую уязвимость здесь создают криптовалютные рынки, алгоритмическая торговля, автоматизированное кредитование и цифровые платформы. В такой ситуации ИИ может стать не инструментом эффективности, а ускорителем каскадного кризиса – от обвала цифровых активов до перебоев в платежах, кредитовании и доверии к финансовой системе.

    Вызывают особые опасения и моральные качества и психическое состояние лидеров, стоящих у руля технологического прогресса. К примеру, главу мирового лидера ИИ OpenAI Сэма Альтмана некоторые бывшие коллеги характеризовали как человека со специфическим набором личностных качеств, в том числе социопатическими. Поскольку мы говорим о компании, влияющей на глобальную траекторию развития ИИ, такая конфигурация сама по себе становится фактором стратегического риска.

    Другая американская компания, создающая для американской армии ИИ-системы – Palantir, чьим сооснователем является соратник Трампа Питер Тиль, и вовсе выпустила собственный манифест под названием «Технологическая республика», где призывает Кремниевую долину служить государству и армии. Документ фиксирует конец эпохи ядерного сдерживания и переход к эпохе сдерживания, построенного на искусственном интеллекте. Но не сдерживание искусственного интеллекта. 

    Возможно, у ИИ никогда не будет одной своей «даты памяти» в чернобыльском смысле. Скорее всего, если такая дата и появится, она будет связана не с одним эффектным взрывом, а с моментом, когда станет невозможно дальше поддерживать иллюзию, будто технология остается просто удобным инструментом. Датой памяти об ИИ может стать период, когда общество осознает: ошибка была не в отдельной модели, а в том, что слишком многое уже передано системе, которую никто в полной мере не контролирует.

    После Чернобыля ядерщики действительно пересмотрели свои протоколы безопасности, международные процедуры обмена информацией, инженерные стандарты и саму культуру отношения к риску, чтобы преодолеть страх мира перед атомом. Но в случае ИИ цена запоздалого ответа на может оказаться еще выше, потому что в отличие от атомной отрасли он внедряется в гораздо большее количество сфер – в экономику, медицину, образование, биологию, государственное и военное управление и повседневную жизнь. 

    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу»
    Тысячи немцев вышли на протест против политики канцлера Мерца
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане
    Россияне получили возможность оформить гражданство ребенку онлайн
    Названы главные смертельные болезни на ближайшие пять лет
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

