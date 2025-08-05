Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

«Спросите что-нибудь…» – гласит открытое в браузере окошко чат-бота. Умение правильно формулировать запрос к искусственному интеллекту (промпт), может подарить фактически любому специалисту «суперсилу». ИИ-система выполнит поставленные задачи, напишет текст, найдет и переведет информацию, даст совет. Однако при таком раскладе высок риск деградации самого специалиста. Как использовать ИИ не в ущерб себе и еще желательно своему работодателю, а во благо? Не тактически, а стратегически? Вот главные вопросы, на которые профсообществу еще предстоит найти ответ.

Чтобы чрезмерное увлечение ИИ не «убило» в нас все хорошее, надо знать, как использовать его возможности для усиления наших. «Держи друзей близко, а ИИ еще ближе».

Если внимательно посмотреть на окружающий нас мир, можно увидеть, что ИИ уже интегрирован почти в каждую сферу жизни. Алгоритмы помогают нам ежедневно. Школьник и студент пользуются ИИ для поиска и анализа информации, составления презентаций и графиков. Программисту он помогает в написании кодов, в сотни раз ускоряя работу. Специализированные медицинские программы выполняют функции цифрового ассистента при постановке диагнозов и написания плана лечения. На производственных линиях ИИ задействован в контроле качества, нанесении маркировки. Правоохранителям система «безопасный город» уже сейчас подсказывает районы с неблагоприятной криминогенной обстановкой и помогает распределять силы и средства полиции. Наконец, садясь в такси или используя навигатор, мы уже пользуемся ИИ, который прокладывает оптимальный маршрут от дома до работы.

Не стоит расслабляться

Но ни в коем случае нельзя использовать ИИ-приложения для генерации конечного авторского текста, единственного способа поиска информации или выполнения задач, требующих ответственности, критического мышления и человеческого суждения. Иначе это может привести к потере навыков, а результаты работы будут как под копирку. В итоге мы станем универсальными «роботами», полностью зависимыми от технологии. Что будет, если «отключить от розетки» человека, который уже несколько лет не писал сам? Вряд ли он напишет что-то стоящее.

Речевые конструкции и приемы, применяемые системам ИИ, легко обнаружить натренированным или просто проницательным взглядом. Алгоритм «стелет соломку» универсальными фразами, стремится к базовой структуре ­– оборотам наподобие «не только, но и..», монотонному телеграфному ритму. У генеративного ИИ нет души, он – всего лишь «большая мясорубка», в которую запихнули все данные из интернета, прокрутили и немного обработали, получив на выходе нечто «среднее по больнице», неискреннее, не цепляющее.

Несмотря на то, что чат-боты отвечают нам все более осмысленно, нейросеть не понимает нас в широком смысле этого слова – она лишь делает вид. Когда мы пишем промпт, ИИ воспринимает его, как числа. Нейросеть пытается найти у себя в памяти, где она встречала эти числа ранее и какую логику они образуют, чтобы дать вам подходящий ответ.

ИИ – это более продвинутый T9, чем в вашем смартфоне, который просто лучше угадывает слова. Вы же не планировали спросить Т9 о том, как выстроить новую маркетинговую стратегию вашей компании?

Главный закон против деградации – не подменять свои мысли ответами ИИ. Не нужно генерировать финальный продукт – то есть полностью поручать его создание большой языковой модели. Такой шаг будет легко обнаружен если не вашими коллегами, начальством или иным конечным пользователем, то специальными системами определения сгенерированного контента, которые так же, как и ИИ, не стоят на месте. Вдумчивый читатель или система антиплагиата может, хоть и не всегда успешно, определить сгенерированный текст. Но, самое важное, вы потеряете свой уникальный стиль или вовсе не найдете его.

Если же вы видите идеально-слаженный текст на иностранном языке, без единой помарки, перед вами либо полиглот-педант, либо ленивец. Достаточно будет задать пару уточняющих вопросов ему в лоб, чтобы выяснить, кто настоящий автор – он или программа.

Правильные вопросы для ИИ

С одной стороны, должны измениться способы контроля в системе образования. С другой, ИИ необходимо умело интегрировать в процесс обучения в качестве вспомогательного инструмента.

Общая цель – взять от ИИ «суперсилу» и не отдать ему на откуп то, из-за чего мы лишимся своей незаменимости – творческой сущности человека. Для этого нужно освоить, возможно, важнейшее направление искусства XXI века – «искусство промптинга», иными словами – умение задавать искусственному интеллекту правильные вопросы.

«Промпт» – это текстовый запрос, который пользователь вводит в систему ИИ (например, ChatGPT, DeepSeek или GigaChat), чтобы получить нужный ответ. Если искусно составлять вопросы и формулировать развернутые инструкции, то ИИ будет выдавать более содержательные ответы. А значит, сэкономит вам время, поможет взглянуть на проблему под новым углом и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

Сейчас во всех сферах начинают ярко проявлять себя профессионалы, сумевшие вовремя оседлать волну стремительного распространения ИИ и превратить её в ресурс для роста. Особенно заметно это в науке, где постоянно обрабатываются огромные объёмы информации и ищутся новые подходы. Ученые научились использовать ИИ для расширения своих возможностей, не теряя своей индивидуальности. Их опыт может пригодиться другим специалистам, занимающимся исследованиями или пишущим сложные тексты.

Так, в недавно вышедшем пособии от АНО «Колаборатория» российские ученые пошагово делятся методиками применения инструментов искусственного интеллекта для написания текстов, поиска информации, сбора и обработки данных, визуализации. Особенно ценно, что помимо методик исследования с применением ИИ, авторы предлагают уже готовые примеры промптов, которые можно скопировать с сайта учебника и сразу использовать.

Критическое отношение к ИИ не должно останавливать нас на пути прогресса – мы можем взять полезное для себя, не забыв про этику (вопросам предвзятости и этике использования ИИ в научных исследованиях также уделены несколько глав учебника).

Профессии, связанные с ИИ, стремительно набирают популярность, а запрос на навыки работы с ИИ на рынке труда будет только расти. Это относится не только к инженерам и разработчикам нейросетей, но и к специалистам по цифровой медицине, экспертам по кибер-этике, биоинформатике, дизайнерам виртуальной реальности, кураторам цифрового образовании. Другие профессии также будут трансформироваться под влиянием ИИ. Людям нужно будет постоянно проходить переподготовку, быть готовым к изменениям, учиться ИИ-грамотности. Вероятно, учитывая увеличение продолжительности жизни, профессию мы будем менять не один раз за свою жизнь.

Возможности ИИ стоит рассматривать как работу с напарником-роботом, а не как сценарий, в котором мы расслабленно сидим на диване, пока робот работает за нас. Его преимущества – скорость, системность и анализ, наши – мышление, выбор и ответственность. Стратегически искусственный интеллект должен усиливать наши возможности и вдохновлять на новые достижения, а тактически – не подменять собой результат и помогать освободить время и ресурсы для его осознанного и творческого воплощения.