    В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    27 ноября 2025, 13:20 Мнение

    В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Анна Сытник Анна Сытник

    генеральный директор АНО «Колаборатория»

    21 ноября популярная в США и одна из крупнейших в мире социальных сетей X (до ребрендинга – Twitter) ввела новую функцию «About This Account» («Об этом аккаунте»), позволяющую всем пользователям платформы получать сведения о фактической геолокации аккаунта (страна или регион). Фиксация реальной географии сетевой активности пользователей привела к скандалам в США, на Украине и в ряде других стран из-за публичного разоблачения сетей информационного влияния, действующих под заведомо ложной цифровой идентичностью и сознательно имитирующих статус «внутренних» акторов соответствующих государств.

    Согласно заявлению компании, цель нововведения заключается в снижении уровня неаутентичной активности и противодействии бот-сетям, которые затрудняют модерацию информации на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Функция идентифицирует страну или регион, через которую аккаунт чаще всего подключается к X, что обеспечивает де-факто возможность установления расхождений между декларируемой цифровой идентичностью и реальной географией сетевого актора.

    Чтобы просмотреть данные аккаунта в веб-версии или мобильном приложении X, нужно нажать на дату «Joined» в профиле. После этого открывается отдельная страница, на которой отображается: дата создания аккаунта, страна или регион, количество и даты смены имени пользователя, а также способ подключения к платформе – через App Store США или Google Play. Изначально компания заявляла, что опция будет доступна в тех странах, где «свобода слова» может приводить к преследованию пользователей, однако фактический эффект оказался диаметрально противоположным и привел к разоблачению координируемых Западом информационных кампаний.

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах. Оттуда они распространяют антироссийскую пропаганду и собирают финансовые пожертвования (донаты) якобы для «помощи армии», раненым и гражданским, «пострадавшим от российской агрессии». К тому же, оказалось, учетная запись советника офиса Зеленского Михаила Подоляка в социальной сети X была зарегистрирована через приложение, установленное из российского App Store. Аналогичная пометка присутствует на странице начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, хотя в описании отмечено, что это неофициальная страница.

    Кроме того, были выявлены факты, свидетельствующие о нахождении за границей США ряда крупных аккаунтов, систематически публикующих политически мотивированный контент в поддержку Трампа. Согласно сведениям с платформы X, аккаунт @TRUMP_ARMY_, насчитывающий свыше 500 тысяч подписчиков и позиционирующий себя как участник «движения сторонников Трампа», базируется на территории Индии. Зафиксированы четыре смены имени пользователя с момента регистрации в марте 2022 г. О наличии координации на высоком уровне косвенно свидетельствует тот факт, что Трамп распространял скриншот публикации данного аккаунта на своих ресурсах. В настоящее время профиль был модифицирован и содержит описание: «Индиец, который любит Америку, президента Трампа и Маска!»

    Аналогичные случаи зафиксированы и в отношении других крупных профилей. Так, аккаунт @IvankaNews_, позиционирующий себя как фан-страница дочери Трампа и имеющий свыше одного миллиона подписчиков, длительное время публиковал контент в поддержку президента и движения MAGA, при этом утверждая о своём нахождении в США и участии в голосовании на выборах 2024 г. Данные X указывают, что данный профиль фактически базируется на территории Нигерии и одиннадцать раз изменял имя пользователя с момента регистрации в 2010 г. После раскрытия фактических данных владельцы аккаунта распространили публичное заявление следующего содержания: «Некоторые из нас, живущих за пределами США, искренне поддерживают движение президента Трампа, потому что мы верим, что он был спасён Богом… не только для спасения Америки, но и для спасения человечества.»

    Многие базирующиеся за границей страницы украшены флагами США или оставляют комментарии, создающие впечатление, что их владельцы – американцы. Например, аккаунт под названием @BarronTNews_ на деле отображается как находящийся в «Восточной Европе (вне ЕС)», хотя в публичной части профиля указана локация «Mar A Lago». У профиля более 580 тыс. подписчиков, и во вторник там было опубликовано заявление: «Это фан-аккаунт, на 100% независимый, которым управляет один парень, который любит эту страну и поддерживает президента Трампа всем, что у меня есть».

    Самым неожиданным стало широкое распространение публикации со скриншотами и видеозаписями, на которых зафиксировано, что в официальном аккаунте Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) на платформе X отображалась геолокация «Израиль». Из-за этого в пятницу платформа X временно деактивировала функцию отображения геолокации для всех пользователей.

    Согласно заявленным планам главы продуктового подразделения X Никиты Бира, геолокация официальных правительственных аккаунтов отображаться не будет «в целях предотвращения возможных актов терроризма в отношении государственных лидеров». Дополнительно компания X сообщает, что данные о местоположении аккаунта могут быть искажены вследствие недавних поездок или временного переезда владельца, в связи с чем отображаемая информация может быть неточной и подверженной изменениям. Также отмечается, что использование VPN-сервисов, позволяющих изменять географию подключения к интернету, способно повлиять на определение региона платформой.

    Российским пользователям следует обратить внимание на то, что X разрабатывает дополнительный функционал, предусматривающий отображение предупреждения в профиле пользователя в случае использования VPN для сокрытия фактического местоположения. На текущий момент отсутствуют сведения о планируемых сроках либо гарантии внедрения данной функции. В случае её активации соответствующие аккаунты будут помечаться уведомлением о том, что «страна или регион могут быть указаны некорректно».

    Таким образом, ключевой фактор, качественно меняющий ситуацию, заключается в том, что убедиться в подлинном происхождении аккаунтов теперь может любой пользователь. Тем самым в открытый доступ фактически выведён инструмент, способный радикально подорвать доверие к существующим цифровым «лидерам мнений» и инициировать масштабные репутационные кризисы в информационной среде. Это потенциально взрывоопасный механизм, меняющий правила игры в глобальной политике и информационных войнах.

    Интересно, как быстро новая функция X сама по себе превратилась в повод для очередной информационной войны. Стоило платформе показать реальную геолокацию аккаунтов, как часть пользователей бросилась разоблачать других – причём не всегда по делу. Практически сразу появились те, кто начал распространять дезинформацию уже о самой функции: обвинять профили в «иностранном происхождении». Исследователи даже зафиксировали случаи, когда один человек создавал фейковые скриншоты, чтобы «доказать», что популярный аккаунт ведут из-за границы. То есть инструмент прозрачности тут же был использован как инструмент манипуляции. Но в подавляющем большинстве случаев всё куда приземлённее: это просто деньги. Спорные комментарии, мемы* на грани провокации, жёсткие заявления, острые видео – всё это работает на просмотры и реакцию, а значит на монетизацию.

    На этом история не заканчивается. X раскрыл слой информации, который раньше был скрыт. И вместе с этим раскрыл новую линию противостояния.

