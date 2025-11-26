  • Новость часаСуд признал актрису Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    26 ноября 2025, 21:00 • В мире

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскогоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас?

    Еще лет десять назад власти в Латвии считали необходимым иметь в стране СМИ, призванные доносить до многочисленной русской общины страны (около 35 % населения) государственную идеологию и пропагандистские установки на ее родном языке. Тогда считалось, что русскоязычные масс-медиа смогут противостоять «пропаганде Кремля» и даже пригодятся для «обработки» жителей приграничных территорий России и Белоруссии.

    Однако позже в Риге возобладала другая точка зрения: русскоязычное вещание не нужно, ибо оно оказалось неэффективным. С «нарративами Кремля» стали бороться запретом на вещание российских телеканалов и радиостанций, блокировкой интернет-сайтов и телеграм-каналов, а также уголовными делами против журналистов и активистов.

    Стали душить и русскоязычные СМИ, прежде всего на телевидении. А с начала 2026 года повышается ставка НДС  для частной печатной и онлайн-прессы, а также книг на русском языке. Можно ожидать, что в результате частная русская пресса в Латвии закроется, а русские Латвии еще плотнее перейдут в российское информационное поле.

    «Последним из могикан», вещающим в стране на русском языке за государственный счет, пока еще остается «Латвийское Радио-4». Люди, работающие на этой радиостанции, получают хорошие по местным меркам зарплаты, имеют солидный соцпакет – и усердно отрабатывают и то и другое. И это вовсе не латыши – это либо коренные местные русские, либо переехавшие в Латвию россияне.

    Например, главным лицом ЛР-4 является журналистка Ольга Князева. В ее авторской программе гости по максимуму отрабатывают русофобскую повестку местных властей – рассказывают, зачем нужно запрещать русский язык, ликвидировать русские школы, сносить памятники советским воинам, разрывать связи с Россией и т д. Коллективу ЛР-4 досталась роль, по сути, юденрата в гетто – они подробно объясняют соплеменникам, почему их нужно угнетать и ущемлять и почему они должны покорно мириться с таким положением вещей. В среде русских таких местных журналистов открыто называют словом «коллаборационисты».

    «Чтобы вы правильно понимали: государству нужны такие как Ольга Князева... Потому что они доносят до нас правильные нарративы власти. Любой порядочный человек бегом бы бежал из подобных СМИ. Но не эти… Соцпакет, знаете ли», – отмечал латвийский оппозиционный блогер и правозащитник Алексей Гуленко, занимающийся организацией помощи политзаключенным.

    В своей русофобии на ЛР-4 заходили за любые этические границы.

    Например, рассуждая в прошлом году о теракте в «Крокусе», Князева сравнила погибших в этом теракте с террористами ИГИЛа (запрещенная в России организация). «Россия ведет себя как террорист на Украине. И некоторым трудно сочувствовать террористам. Если завтра убьют двадцать террористов ИГИЛА, вы же не будете им сочувствовать, правда? Но они ведь тоже люди», – написала радиоведущая в соцсетях.

    Но при всем при этом журналисты «Латвийского Радио-4» не стали своими и для латышских националистов. Для тех уже сам факт употребления русского языка в прямом эфире является преступлением. С точки зрения националистов, коллектив радио следовало бы дополнительно проверить на лояльность, ибо налицо недопустимый факт: в финансируемых государством русскоязычных масс-медиа работают пять граждан России и Белоруссии, а также 16 неграждан Латвии.

    Особенно ополчился на ЛР-4 кружок, сформировавшийся вокруг поэтессы, депутата горсобрания Риги Лианы Ланги, главной «дерусификаторши» Латвии. Поскольку Ланга и К обладают в Латвии большим весом, они сумели продавить решение о том, что с 1 января 2026 года «Латвийское Радио-4» будет закрыто.

    Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил по этому поводу, что «на деньги общества больше не будет финансироваться контент на русском языке». Однако среди местных политиков далеко не все считают это правильным решением.

    Например, бывший депутат рижского горсобрания Констатин Чекушин считает, что латвийские власти сделали «выстрел себе в ногу». «Когда государство само не желает поддерживать свой канал связи, то альтернатива на родном для людей языке всегда найдется. И это будут социальные сети или российская новостная повестка. А скорее всего – и то, и другое... – заявил Чекушин. – Сегодняшнее решение делает Латвию очевидно слабее...

    Идеологию заменил воинствующий национализм. А он всегда туповат».

    Чекушин призвал Князеву и ее увольняемых коллег попытаться создать свое частное СМИ. Другой экс-депутат Сейма Борис Цилевич даже назвал националистов, уничтоживших ЛР-4, «полезными идиотами» (очевидно, Кремля). «Сегодня националисты и популисты доминируют в латвийской политике, и никто из якобы «европейски настроенных» депутатов коалиции не нашел в себе мужества признать, что «национал-патриоты», по сути, помогают агрессору», – сокрушается Цилевич.

    Остающемуся без работы коллективу ЛР-4 предлагают сменить аудиторию – привлечь внимание разбросанных по всему миру релокантов из России. В этом случае нужно будет отойти от латвийской тематики и целиком сосредоточиться на поливании России грязью. Тогда, мол, донаты потекут ручьем.

    Но для увольняемых с ЛР-4 сотрудников это тоже маловероятный вариант. Хотя бы потому, что данная «поляна» уже занята в Латвии другими людьми. Рижский журналист Вадим Радионов, раньше сотрудничавший с российскими государственными СМИ, несколько лет назад «перековался», привлек деньги от USAID и прочих подобных контор – и раскрутил канал, в котором выступают беглые из России иноагенты и их сторонники. Двум подобным каналам в Латвии будет тесновато.

    «Я человек не злорадный, с христианской этикой, но когда услышал о ликвидации ЛР-4, то немножко улыбнулся. На самом деле это архетипическая история, суть которой в течение тысяч лет не меняется: конечная участь предателя всегда горька и постыдна.

    Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». – сказал газете ВЗГЛЯД политолог, уроженец Риги Андрей Стариков. Когда в Латвии начались гонения на честных русских журналистов, Стариков перебрался в Россию и продолжил свою карьеру здесь.

    По мнению эксперта, решение о закрытии последнего государственного русского радио в Латвии вполне объяснимо. «Даже нападая на Россию, они делают это по казенным шаблонам. Казалось бы, если ты уж служишь нацистам, оскорби нас как-нибудь пооригинальней. Больше трэша и угара – мы оценим: смотрите, какой прикольный русофоб! В их же исполнении предательство блеклое и унылое. Латыши оценили реальную пользу от «Латвийского радио-4» и избавились от неэффективной структуры. Ведь никаким авторитетом в русской среде ЛР-4 не пользовалось – его включали разве только для того, чтобы услышать сводку погоды», – заключает Андрей Стариков.

