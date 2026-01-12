Участник программы «Время героев» Карасев стал замглавы городского округа Самара

Tекст: Елизавета Шишкова

Карасев участвовал во втором потоке программы «Время героев», стартовавшем в июне 2025 года по инициативе президента России и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В комментарии по поводу назначения Карасев отметил: «Программа «Время героев» дает нам уникальную возможность продолжить службу Родине уже в гражданской жизни. Наша с командой приоритетная задача – слышать людей, защищать их права и добиваться конкретных, видимых результатов: улучшения городской инфраструктуры, доступности услуг и прозрачности принятия управленческих решений. Продолжим работать в постоянном диалоге с нашими жителями ради благополучия города, региона и страны».

Наставником Карасева во время обучения выступил глава Самары Иван Носков, который выразил уверенность в успехе новоназначенного заместителя. Он подчеркнул, что участники программы «Время героев» уже проявили лидерские качества в боевых условиях, а теперь способны эффективно работать в мирной жизни. Носков отметил, что Карасев займется поддержкой бойцов, ветеранов СВО и их семей.

Сергей Карасев родился в 1982 году в Пскове и был награжден несколькими государственными наградами за боевые заслуги.

Более 70 участников программы «Время героев» уже заняли новые должности в разных регионах страны, включая высокопоставленные посты. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.

Герой России Владимир Сайбель был назначен заместителем председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.