Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.0 комментариев
Слуцкий предложил ввести особый статус для священников на СВО
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО прозвучало.
Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил наделить священнослужителей, находящихся в зоне спецоперации на Украине, особым статусом, передает RT. Об этом он заявил на форуме содействия СВО «Плечом к плечу», который проходит в Пскове.
Слуцкий отметил важную роль церкви в процессе реабилитации бойцов, подчеркнув: «Восстановление человека – это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами». По его словам, ЛДПР уже инициировала разработку правового механизма, который бы закрепил статус военного священника, несущего служение в зоне СВО.
Депутат пояснил, что тысячи священнослужителей оказывают духовную поддержку бойцам на Украине. Также он сообщил, что предлагается обеспечить таких священников социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иконы, изъятые военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске ДНР, разместили в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск «Днепр».
Украинские военные издевались над иконой Богоматери в храме Курской области.