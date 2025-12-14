Изъятые у украинских мародеров из Артемовска иконы разместили в полевом храме

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, иконы, которые ранее были изъяты российскими военными разведчиками у украинских мародеров в Артемовске Донецкой Народной Республики, временно размещены в новом полевом храме Илии Пророка 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, передает ТАСС. Священник добавил, что в храме сейчас находятся иконы Святой Троицы, Господа, Богородицы «Знамение», Иоанна Златоуста с частицей мощей, Великомученицы Екатерины, Святого Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца. Максим подчеркнул: «В нашем храме присутствуют иконы, которые наши ребята отбили на Бахмуте у мародеров».

Священник отметил, что украинские мародеры похитили эти иконы из храмов Артемовска с целью дальнейшей перепродажи, однако российские разведчики смогли их вернуть и сохранить. Он отметил, что после завершения событий иконы вернут в тот храм, из которого они были изъяты мародерами, так как каждая из них – великая православная святыня.

