Зеленский сообщил о расширении переговорной команды Украины по конфликту

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский объявил о расширении состава украинской переговорной команды, передает РИА «Новости». По его словам, это обусловлено необходимостью обсуждать не только урегулирование конфликта на Украине, но также вопросы гарантии безопасности и восстановления страны.

Президент отметил: «Экономический сектор представляет министр экономики Алексей Соболев и премьер-министр Украины – они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности – присоединились представители разведок и начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов», – заявил Зеленский в эфире телеканала «Мы – Украина».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета.