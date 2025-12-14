Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.5 комментариев
Зеленский сообщил о расширении переговорной команды Украины по конфликту
К обсуждению вопросов безопасности и восстановления на Украине присоединились глава правительства, министр экономики, а также представители разведки и начальник генштаба ВСУ, сообщил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский объявил о расширении состава украинской переговорной команды, передает РИА «Новости». По его словам, это обусловлено необходимостью обсуждать не только урегулирование конфликта на Украине, но также вопросы гарантии безопасности и восстановления страны.
Президент отметил: «Экономический сектор представляет министр экономики Алексей Соболев и премьер-министр Украины – они присоединились к переговорной группе. Относительно безопасности – присоединились представители разведок и начальник генштаба ВСУ Андрей Игнатов», – заявил Зеленский в эфире телеканала «Мы – Украина».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета.