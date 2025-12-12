Bild сообщил о визите Зеленского в Берлин на переговоры

Bild: Зеленский 15 декабря прибудет на переговоры в Берлин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский должен прибыть в понедельник в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца. Ожидается его участие в переговорах между Германией, Францией, Британией и Украиной, которые будут проходить в формате Е3, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. Точная повестка встречи пока не разглашается, как и то, в каком формате они состоятся.

В издании уточнили, что вопрос о присутствии американского представителя на переговорах остается открытым. Решается, примет ли США участие очно либо дистанционно.

Собеседники Bild отметили, что детали встреч обсуждаются, в том числе сценарии контактов с союзниками. Дополнительная информация о составе делегации и итогах консультаций появится ближе к дате визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский анонсировал переговоры с США по послевоенному восстановлению и экономическому развитию страны.

Также сообщалось, что украинское руководство подготовило официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине.