Bild сообщил о визите Зеленского в Берлин на переговоры
Зеленский собирается на переговоры в Берлин с лидерами Великобритании, Германии и Франции 15 декабря, сообщает газета Bild.
Владимир Зеленский должен прибыть в понедельник в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца. Ожидается его участие в переговорах между Германией, Францией, Британией и Украиной, которые будут проходить в формате Е3, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. Точная повестка встречи пока не разглашается, как и то, в каком формате они состоятся.
В издании уточнили, что вопрос о присутствии американского представителя на переговорах остается открытым. Решается, примет ли США участие очно либо дистанционно.
Собеседники Bild отметили, что детали встреч обсуждаются, в том числе сценарии контактов с союзниками. Дополнительная информация о составе делегации и итогах консультаций появится ближе к дате визита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский анонсировал переговоры с США по послевоенному восстановлению и экономическому развитию страны.
Также сообщалось, что украинское руководство подготовило официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине.