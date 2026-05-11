Новый Патриарх Грузии будет избран в понедельник из трех кандидатов
Церковное собрание Грузинской Православной церкви в понедельник изберет нового, 142-го Патриарха в связи с кончиной в марте предстоятеля ГПЦ Ильи Второго передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В самом собрании в главном храме страны – Соборе Святой Троицы в Тбилиси принимает участие 1200 делегатов, определят же нового Патриарха члены Синода – 39 архиреев большинством голосов.
Избранным будет считаться тот из трех кандидатов, который в первом туре получит 20 голосов. Если ни один из кандидатов не получит больше половины голосов архиреев, состоится второй тур, в котором примут участие уже два кандидата, набравшие больше всего голосов.
Что касается кандидатов, то фаворитом считается местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский 57-летний Шио (Муджири). Другие канджидаты – это митрополит Руис-Урбнисский 66-летний Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский 70-летний Григол (Бербичашвили).