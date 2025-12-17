Tекст: Ольга Иванова

Путин выразил надежду на восстановление диалога с Европой, однако считает это маловероятным с нынешними политическими элитами, передает РИА «Новости». Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

Путин подчеркнул, что Россия, как и раньше, готова к переговорам и решению накопившихся за последние годы проблем исключительно мирными способами. По его словам, США уже демонстрируют готовность к такому диалогу, и российская сторона ведет с ними переговоры.

«Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой – маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что слова о готовящемся нападении России на европейские страны не соответствуют действительности. Европейские политики используют подобные заявления ради достижения собственных интересов.

